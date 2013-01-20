ستة بستة آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

مني مرمى منتخبنا الوطني لكرة القدم بأكبر هزيمة في تاريخ دورات كأس الخليج العربي لكرة القدم منذ ان انطلقت على أرض البحرين عام 1970 وكانت النتيجة كالضربة القاضية علينا بعد ان ساندت جماهيرنا الوفية الفريق ووقفت إلى جانبه لتؤكد مدى اللحمة الوطنية في حب البحرين اولاً وكانت وقفة لا تنسى رغم ان الفريق خذلنا بعد ان كنا نمني النفس والاحلام بأن يحقق الفريق انجازاً تاريخياً على أرض البحرين الغالية.



لقد حرصنا على تقديم كافة الدعم والمساندة للفريق الوطني بدءاً من القيادة الرشدية والمسؤولين الذين حرصوا على متابعة الفريق وقدموا له كل التسهيلات الممكنة ونجحت الحملة في استقطاب الجماهير الغفيرة لدعم الفريق وشخصياً ورغم تشاؤمي من الوضع الا اننا كتمنا على انفسنا وسعينا نحث الجميع للوقوف صفاً واحداً خلف الحمر.



كانت الطامة الكبرى بتسليم مكافآت الفوز للاعبين قبل مباراتنا امام العراق وبدلاً من ان يكون ذلك حافزاً لهم خسرنا اللقاء وعن طريق ركلات الجزاء الترجيحية وجاءت مباراة الكويت لتكون اسوأ ختام في دورات كأس الخليج وعلى أرضنا وبين جماهيرنا وبنتيجة ستة أهداف وهو ما لم يحدث في تاريخ الدورة فقد كانت اقسى هزيمة 5/2 وامام الكويت بنجومها الافذاذ والاساطير عام 1976 بالدورة الرابعة واستطاع جوهر الماص خلالها ان يسجل اول هدف في مرمى احمد الطرابلسي بعد ان كان نظيفاً منذ الدورة الثالثة بالكويت.



والغريب ان الستة خير رد للستة آلاف دينار التي قدمت لمكافآت اللاعبين تقديراً لتأهلهم للدور الثاني من البطولة!! اتمنى من الاخوة في اتحاد كرة القدم على الرغم من انتهاء صلاحية الاتحاد ان يعلنوها صريحة ويريحوا الناس بالاستقالة وكعادتنا سنقول عفا الله عما سلف فنحن قلوبنا طيبة والله يسامحكم ويكون في عون الجماهير البحرينية التي انبطت جبدهم منكم.



الكرة الآن في ملعبكم ولحفظ ماء الوجه لديكم بعد ان طفح الكيل وصرنا ملطشة ما بعدها ملطشة، هل سيتمتع بالجرأة الاتحاد خلال اليومين القادمين ويعلن الاستقالة.



وبالمناسبة نود ان نشيد بالتنظيم الرائع للبطولة والاشادة التي سمعناها من الجميع والانطباع الذي خرج به كل من حضر البطولة وخاصة الجماهير العزيزة، فشكراً لكم من الاعماق ولكل بحريني اسهم في نجاح البطولة ولنادي المحرق الذي فتح ابوابه لابناء الامارات في بادرة تعبر عن حب وعشق البحرين واهلها للإمارات وابنائها.



نقلاً عن صجيفة "الأيام" البحرينية

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