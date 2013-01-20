مالي تكسر مسلسل التعادلات بفوز على النيجر في الكأس الإفريقية

الكونغو تخطف نقطة ثمينة من غانا

كسرت مالي مسلسل التعادلات بعد فوز صعب وهزيل على النيجر 1-صفر، جاء من توقيع المالي سيدو كيتا في الدقيقة (84)، اليوم الأحد، على استاد نيلسون مانديلا باي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن كأس الأمم الإفريقية التاسعة والعشرين لكرة القدم التي تستضيفها جنوب إفريقيا حتى 10 فبراير المقبل.شهد الشوط الأول سلبية لم تسجل في المباريات الثلاث السابقة، بدأه المنتخب المالي بهجوم واضح شابه البطء والتركيز ولم تسنح أي فرصة حقيقية باستثناء بعض الكرات الخفيفة بين أحضان حارس النيجر داودا كاسالي في الدقائق العشرين الأولى، فيما كان المنتخب النيجيري الذي تأهل للمرة الثانية على التوالي وفي تاريخه، قليل الحيلة ولم يفعل إلا تشتيت الكرات.وفي الدقيقة (31)، كانت أول فرصة مباشرة لمالي من كرة رفعت من ركلة حرة أمام المرمى ارتقى لها فوسيني دياوارا فلم يتمكن منها برأسه لتصل إلى شيخ فاتاماندي ديارا وهو على بعد مترين من المرمى فلم ينجح بدوره، وأطلق المالي ماهامان تراوريه كرة بعيدة وخطيرة مرت بجانب القائم الأيسر (39).وفي الشوط الثاني، كاد مامادو ساماسو مهاجم كييفو الايطالي يهدي التقدم لمالي في أول لمسة للمباراة بعد نزوله بديلا لشيخ فانتامادي ديارا لكن كرته لامست أسفل القائم الأيمن وأكملت طريقها إلى خارج الملعب (50)، وسدد سيدو كيتا كرة صاروخية ارتطمت بيدي الحارس وخرجت (53).وسنحت أول فرصة في اللقاء للنيجر عندما قاد موديبو سيديبيه كرة من منتصف الملعب وحاول الهرب من مدافعين اثنين وخرج حارس غانغان الفرنسي مامادو ساماسا وقطع عليه الطريق فتدخل الدفاع من جديد وأزال الخطر (60)، وأصاب ساماسا الشبكة من الخارج بعد انفراد في الجهة اليمنى (65)، ورأسية من سيديبيه سيطر عليها حارس مالي (70).وحصلت النيجر على ركنية نفذت وتابعها القائد موسى معزو فعلت كرته الخشبات (73)، وخطف معزو نفسه كرة في وسط الملعب وسحب الدفاع المالي خلفه وسدد من حدود المنطقة فابتعدت كرته قليلا عن المرمى (76)، ووقف أعلى القائم الأيمن في وجه كرة سيدو كيتا وحرمه من افتتاح التسجيل (77).وضاعت فرصة ثانية حقيقية على النيجر عندما أرسل معزو كرة عرضية تابعها دون يتحكم بها محمد صومايلا فوصلت سهلة إلى الحارس (80)، وانتهى صمود النيجر بعدما ارتكب خطأ سهلا عندما سقطت الكرة من يده فوصلت الى سيدو كيتا الذي تابعها بسهولة في المرمى الخالي (84).

تعادل منتخب غانا مع الكونغو الديموقراطية 2-2، اليوم الأحد، على استاد نيلسون مانديلا باي، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن كأس الأمم الإفريقية التاسعة والعشرين لكرة القدم التي تستضيفها جنوب إفريقيا حتى 10 فبراير/شباط.



وسجل ايمانويل اغييمانغ بادو (40) وكوادوو اسامواه (49) هدفي غانا، وتريزور مبوتو (53) وديوميرسي مبوكاني (68 من ركلة جزاء) هدفي الكونغو الديموقراطية.



وهذا التعادل الثالث على التوالي في البطولة بعد مباراتي جنوب إفريقيا مع الرأس الأخضر (صفر-صفر)، وأنغولا مع المغرب (صفر-صفر) أمس السبت.



والتعادل هو الأول بين غانا والكونغو الديموقراطية في 7 مواجهات مباشرة بينهما، حيث فازت الأولى 4 مرات مقابل مرتين للثانية، والثالث في البطولة بعد تعادلين سلبيين في الافتتاح أمس، الأول بين جنوب إفريقيا المضيفة والرأس الأخضر، والثاني بين المغرب وأنغولا.



وقدم الطرفان شوطا أول متوسط المستوى وتميز اللاعبون بالقوة البدنية والانطلاقات السريعة والأداء المنسجم، فكان العرض أفضل من مباراتي الافتتاح في المجموعة الأولى، وشهد تسجيل أول أهداف البطولة وضاعت فيه بعض الفرص بنسب متعادلة.



وجاءت الفرصة لكينيا من عرضية خطيرة من الجهة اليمنى حولها الحارس روبرت كيديابا إلى ركنية (1)، وعكس كريستيان اتسو كرة عرضية خطيرة أمام القائد الغاني جيان اسامواه عند نقطة الجزاء أبعدها ايساما مبيكو في النفس الأخير (8)، ووضع إيمانويل بادو كرة رائعة أمام جيان داخل المنطقة أبعدها مدافع في اللحظة المناسبة (11).



وأبعد الحارس كيديابا كرة خطرة من ركلة ركنية، ونابت العارضة عن الحارس الغاني في صد كرة لتريزور لومانا لوالوا بعد عرضية خلفية من تريزور مبوتو (13)، وعرضية خلفية أيضا من نفس المكان أرسلها ديوميرسي مبوكاني اطاح بها مبوتو فوق المرمى (14)، وتسديدة من اتسو فوق العارضة الكونغولية (19).



وأطلق سيدريك ماكيادي قذيفة إثر كرة مرتدة من رأس مدافع نيجيري كادت تأتي بأول أهداف المباراة ومرت فوق العارضة بقليل (26)، وأضاع جيان فرصة افتتاح التسجيل بعدما كسر مصيدة التسلل في منتصف الملعب وسار بالكرة وحيدا حتى واجه الحارس كيديابا ودحرج الكرة عن يساره فابتعدت عن القائم الأيسر وضاعت أغنى فرصة للغانيين (29).



وحصل مبوتو على ركلة حرة على قوس المنطقة نفذها بنفسه وارتدت الكرة من الدفاع إلى لومانا الذي أطلقها وهي طائرة فتحولت إلى ركنية من قدم أحد المدافعين، ولم تكمل طريقها إلى الشباك (38)، وتناقل مبارك واكاسو الكرة في الجهة اليمنى مع كوادوو اسامواه لاعب يوفنتوس الإيطالي ومررها الأخير عرضية أمام المرمى الى ايمانويل بادو الذي افلت من الرقابة ووضعها بسهولة في الشباك مفتتحا التسجيل لغانا (40).



ورد مبوتو بعرضية ارضية مرت من المدافعين ولم تجد من يتابعها (42)، وركنية شكلت ارباكا في الدفاع الغاني (43)، ونفذ مبارك واكاسو ركلة حرة تألق كيديابا في التصدي لها (45+1).



وكان الشوط الثاني مشابها تقريبا لسيناريو الأول مع أفضلية نسبية للكونغو التي سجلت هدفين وأدركت التعادل بعد أن أضافت غانا الهدف الثاني في بدايته.



وفوتت غانا فرصة مبكرة لتعزيز تقدمها عندما عكس اغييمانغ بادو كرة عرضية ارتدت من الدفاع إلى البرت ادوماه سددها في مكان الحارس، لكن سرعان ما تعوضت الفرصة بعدما تابع كوادوو اسامواه برأسه في الشباك كرة رفعها واكاسو من ركنية (49).



ونجح مبوتو في تقليص الفارق بعد كرة من لومانا لوالوا الى سيدريك ماكيادي ومنه خلف الدافع تلقفها مبوتو وأرسلها في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى فاتو داودا (53).



وارتبك دفاع غانا أمام اختراقات مبوتو الذي سدد كرة قوية من مسافة قريبة أبعدها داودا بصعوبة وشتتها الدفاع على دفعات الى ركنية (60)، وانفرد محمد ربيعو بديل كريستيان اتسو وسدد في أحضان الحارس (64)، وحصل مبوكاني على ركلة جزاء بعدما سحبه جيري اكامينكو من قميصه وأسقطه أرضا انبرى لها بنفسه وأدرك منها التعادل (68).



وخطف جيان الكرة من بين مدافعين وتألق كيديابا في صد كرته حارما غانا من فرصة التقدم من جديد (71)، وأخرج الحارس الكونغولي ببراعة كرة كانت متجهة إلى مرماه من ركنية إلى ركنية أخرى (75)، وخفت وتيرة الاداء لدى الغانيين وانخفضت لياقتهم فتحولت الأمور لصالح الكونغو الديموقراطية في ربع الساعة الأخيرة فكانت معظم المحاولات من مبوتو ومبوكاني وكادت تخرج فائز من لعبة مشتركة رباعية الأطراف أنهاها لاندري موليمو بتسديدة ابعدها داودا بصعوبة الى ركنية (84)، وحاول مبوكاني مرة اخرى لكن داودا سيطر على كرته (90+2)، فيما كانت المحاولة الأخيرة من جانب جيان أحبطها كيديابا (90+5).