هل سنعبر المحيط ؟ آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

لعب فريقنا لكرة القدم في كل دول افريقيا بلا استثناء .. بل ربما لعب في العديد من هذه الدول أكثر من مرة .. ولعبنا في العديد من دول أوروبا خلال بطولة العالم العسكرية التي كان يهتم بها المشير عبدالحكيم عامر .. ولعبنا في الكثير من الدول الأسيوية لعل أهمها بطولة جانيفو في اندونيسيا بحضور سوكارنو .. ولكن .. ولكن لم نعبر المحيط الأطلسي ولم نلعب كرة قدم في الأمريكتين وكندا فقط .. حتي في أول بطولة كأس عالم في أورجواي كانت مصر من الدول المدعوة للسفر بالباخرة .. لم تكن هناك طائرات عام 1930 مع ضيافة وبدل سفر وكل شئ إلا أن مصر اعتذرت!!!!



لذا .. أحلم ..أحلم حقيقة بالسفر في العام القادم إلي البرازيل لنرفع علم مصر بعد 24عاماً منذ بطولة إيطاليا 1990 .. ونعزف النشيد القومي ويظهر فريقنا حاملاً اسم مصر علي كل شاشات العالم .. بعد غياب ربع قرن.



سيلعب فريقنا لأول مرة علي ملعب يتسع لربع مليون نسمة 250 ألف متفرج أكبر ملعب في العالم .. اسمه "ماراكانا" .. هل تعلم متي تم بناء هذا الملعب؟؟



ستعجب اذا قلت لك تم بناؤه عام 1950 .. منذ 63 عاماً!!! .. لماذا؟ .. أقول لك ...



فازت البرازيل بكأس العالم بفريقها الذي أبهر العالم كله بحرفنته ولمساته الفنية وجمال عروضه .. بقيادة الساحر الصغير بيليه "18سنة" ومع جارنيشيا أسرع جناح علي سطح الكرة الأرضية وغيرهما .. فتقرر اقامة بطولة كأس العالم في البرازيل .. كانت البرازيل دولة فقيرة للغاية .. قبل أن تتحول الآن إلي نمر اقتصادي كبير عقبال عندنا لذا قررت بناء استاد يسع البرازيل كلها .. وهذا غير ممكن إلا اذا تم فتح الأبواب علي مصراعيها بدون تذاكر فتصبح فوضي في أول بطولة عالمية تقيمها البرازيل .. أو بتذاكر بثمن لا يذكر .. وهذه القروش القليلة مضروب في ربع مليون تذكرة أو أزيد تجمع مبلغا لا بأس به .. لذا تقرر الدخول بتذاكر بملاليم بلغتنا المصرية!!!! ونجحت فكرة ملء الاستاد الكبير جداً في نفس الوقت الإيراد لا بأس به..



ذات يوم تقابلت مع الرجل الفاضل المهندس إبراهيم محلب رئيس المقاولين العرب السابق .. وكان مشروع التجمع الخامس أو ما يسمونه القاهرة الجديدة في بدايته .. وكنت كثير التردد عليه لوجود الجامعة الأمريكية هناك في مكانها الجديد من أجل احدي ابنتي .. فعرضت علي المهندس محلب فكرة اقامة استاد ماراكانا آخر في هذا المكان باعتباره خير مشروع استثماري .. الأرض الواسعة جداً مقابل بعض الديون التي علي دولة .. والبناء بالاشتراك مع احدي الشركات الرياضية العالمية الكبري التي ستتولي كل شئ .. والأيدي العاملة مصرية .. لم أدر ماذا حدث بعد أن اقتنع المهندس محلب .. وتمر الأيام.. ويتولي المهندس شريف حبيب مسئولية الرياضة بجانب عمله .. ويبدو أنه ورث ديناميكية وفاعلية والده العظيم محمد حبيب .. وتطرق الحديث إلي حكاية "ماراكانا مصر" .. ففوجئت أن شركة المقاولين أخذت عدة أفدنة بالفعل في هذا المكان .. ومكان آخر بجوار مشروع مدينتي .. وكان هناك كلام بالفعل مع احد البنوك الكبري .. ولكن تدخلت حكومات ما قبل الثورة طالبة مشروعات اخري!!!



لكن اعتقد أن الدنيا تغيرت الآن .. وسنري "ماراكانا مصر" قريباً لتشاهد أهم مباراة بقروش معدودة .. لا جنيهات .. اذا لم تصدقني .. سأروي لك تجربة اجريناها عام 1970 مع المقاولين العرب أيضاً في مباراة انجلبير الشهيرة .. فإلي الغد بإذن الله تعالي.



نقلاً عن صحيفة "الجمهورية" المصرية

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