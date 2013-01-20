يونايتد يسقط في كمين توتنهام ويهدر نقطتين بصدارة الدوري

تشلسي يتخطى آرسنال بثنائية

أهدر فريق مانشستر يونايتد فوزا في متناول الأيدي واكتفى بالتعادل مع مضيفه توتنهام بهدف لمثله، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.ورفع مانشستر يونايتد رصيده في صدارة جدول الترتيب إلى 56 نقطة بفارق خمس نقاط أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.وظل توتنهام في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.وأحرز المهاجم الهولندي الدولي روبن فان بيرسي هدف التقدم لمانشستر في الدقيقة 25 بعدما تبادل داني ويلبيك وتوم كليفرلي التمرير قبل أن تصل الكرة إلى فان بيرسي الذي لم يجد أي صعوبة في هز الشباك.وعزز فان بيرسي موقعه في صدارة قائمة هدافي الموسم الحالي، بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفا بفارق هدفين أمام الأوروغوياني لويس سواريز هداف ليفربول.ولكن كلينت ديمبسي أنقذ توتنهام من شبح الهزيمة وخطف هدف التعادل القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعدما مرر اسو ايكوتو الكرة إلى ارون لينون الذي أعاد بدوره الكرة إلى ديمبسي الذي لم يتوان عن هز شباك ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر.

وكرر تشلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم فوزه على جاره أرسنال 2-1، اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدغ" في ظل طقس جليدي ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



وكان تشلسي فاز بالنتيجة عينها ذهابا في سبتمبر الماضي/أيلول، ونجح في تعزيز مركزه الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والحفاظ على آماله الحسابية بالمنافسة على اللقب، فيما زادت متاعب فريق المدرب الفرنسي آرسين فينغر وعجز عن الفوز للمباراة الثالثة على التوالي.



ونجح تشلسي بالاستفادة من المعنويات المهزوزة لجاره اللندني الذي خسر في المرحلة السابقة أمام سيتي للمرة الأولى في ملعبه منذ أكثر من 37 عاماً.



وهدد الفرنسي اوليفييه جيرو مرمى التشيكي بتر تشيك مسددا بجانب القائم الأيسر (5).



لكن البلوز ضربوا بقوة بعد ذلك، فافتتحوا التسجيل عن طريق لاعب الوسط الإسباني المتألق خوان ماتا الذي استفاد من تمريرة مواطنه سيزار اسبيليكويتا وهز شباك الحارس البولندي فويتشي تشيسني، في ظل معارضة لاعبي أرسنال لخطأ ارتكبه البرازيلي راميرش على الفرنسي الشاب فرانسيس كوكلان (6).



وكاد المهاجم البلجيكي الشاب ادين هازر يضاعف الأرقام لكن تشيسني أبعد محاولته (10)، بيد أن الأخير عرقل البرازيلي راميريش في عرض المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها لاعب الوسط المخضرم فرانك لامبارد بنجاح (15). وأصبح لامبارد على بعد 7 أهداف من معادلة الرقم القياسي لهداف الفريق بوبي تامبلينغ (202 هدفان).



وقلص أرسنال الفارق عندما استلم الدولي ثيو والكوت تمريرة من الإسباني سانتي كازورلا وسددها بحرفنة في شباك تشلسي (58).



وتختتم المرحلة غداً الاثنين بمباراة ساوثمبتون وإيفرتون.