أتلتيكو مدريد يقلص الفارق مع برشلونة في الدوري الإسباني

ريال مدريد يسحق فالنسيا بخماسية نظيفة

قلص أتلتيكو مدريد الوصيف الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 8 نقاط بعد فوزه على ضيفه ليفانتي 2-صفر، اليوم الأحد، في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.واستغل فريق العاصمة سقوط برشلونة للمرة الأولى هذا الموسم أمام مضيفه ريال سوسييداد، أمس السبت، رافعا رصيده إلى 47 نقطة من 20 مباراة مقابل 55 للفريق الكاتالوني.وعادل أتلتيكو مدريد أفضل سلسلة من الانتصارات على أرضه في تاريخ مشاركاته في الدوري، بعد تحقيقه الفوز الـ12 على التوالي، على غرار موسمي 1939-1940 و1940-1941.على ملعب "فيسنتي كالديرون"، سجل ادريان لوبيز الفاريز (32) وخورخي ريسوريكسيون "كوكي" (60) هدفي الفائز.وحقق بلد الوليد فوزه الثاني على التوالي على حساب ريال سرقسطة 2-صفر.وسجل خافي غويرا (12) واوسكار غونزاليس (74) هدفي الفائز الذي رفع رصيده الى 28 نقطة في المركز العاشر، فيما مني سرقسطه بخسارته الثالثة على التوالي (22 نقطة).وترك أوساسونا ذيل الترتيب بفوزه على ديبورتيفو لاكورونيا 2-1 الذي هبط بدوره إلى القاع.وسجل كيكي سولا (26) وخوان فرانسيسكو مارتينيز (61) هدفي الفائز وخافيير كامونياس (90+2) هدف ديبورتيفو.

أذل ريال مدريد حامل اللقب فالنسيا في عقر داره عندما سحقه 5-صفر سجلها جميعها في الشوط الأول.



ولعب الحارس ايكر كاسياس والمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيلة الأساسية بعد التباينات الأخيرة مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وغاب المدافع سيرخيو راموس لإيقافه بسبب اعتراضه على التحكيم في مباراة سلتا فيغو.



فالنسيا الذي فاز في آخر 3 مباريات له في الدوري، كان قد خسر أمام ريال 2-صفر منتصف الأسبوع الماضي في ذهاب ربع نهائي الكأس.



على ملعب "ميستايا" الذي عاد ريال منه فائزا في الرحلات الثلاث السابقة، افتتح الارجنتيني غونزالو هيغواين التسجيل للفريق الملكي موقعا هدفه الثامن هذا الموسم بعد تمريرة من الجناح الأرجنتيني انخل دي ماريا، والسادس على ملعب فالنسيا ليعادل رقم أسطورة النادي الفريدو دي ستيفانو (9).



وعزز دي ماريا الأرقام بعد فاصل مهاري مميز من رونالدو على الجهة اليسرى (35)، ثم هز رونالدو شباك الحارس البرازيلي دييغو الفيش بعدها بدقيقة مسجلا هدفه السابع عشر هذا الموسم (36)، قبل أن يضيف الهدف الرابع لفريقه والثامن عشر له في الدوري بعد عرضية مميزة من دي ماريا هيأها الألماني مسعود اوزيل بأسلوب رائع لكريستيانو (41)، ليبدأ جمهور فالنسيا بمغادرة الملعب قبل انتهاء الشوط الأول!.



وقبل الدخول إلى غرف الملابس، قضى دي ماريا على آمال فالنسيا مسجلا هدفه الثاني والخامس للفريق الملكي بعد تمريرة من أوزيل (45).



واقتصرت أضرار فالنسيا على الأهداف الخمسة في الشوط الأول، ليعود ريال إلى العاصمة بانتصار جديد عزز فيه مركزه الثالث، ومقلصا الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 15 نقطة.



وتختتم المرحلة غدا الاثنين بلقاء ريال بيتيس الرابع مع أتلتيك بلباو.