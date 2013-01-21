الفتح يتخطى الرائد ويتمسك بصدارة الدوري السعودي

الأهلي يتجاوز النصر بثنائية

عزز الفتح تصدره لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم بعدما حول تأخره أمام الرائد إلى فوز ثمين 3-1، بينما فاز الأهلي على النصر 2-1 في مباراة قمة مثيرة اليوم الاثنين.وتقدم عبدالعزيز الجبرين بهدف للرائد في الدقيقة 17 لكن الفتح الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم انتظر حتى الشوط الثاني ورد بثلاثة أهداف.وأدرك البرازيلي إيلتون جوزيه التعادل للفتح في الدقيقة 48 قبل أن يضيف حمدان الحمدان ودوريس سالومو هدفين في الدقيقتين 80 و83.وأصبح رصيد الفتح بعد هذا الفوز 42 نقطة في المركز الأول متقدماً بأربع نقاط على الهلال بعد خوض كل منهما 16 مباراة.

وفي مكة المكرمة قدم الأهلي عرضا قويا وتقدم بهدف للقائد تيسير الجاسم بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 18.



وعلى عكس سير اللعب أدرك البرازيلي رفائيل باستوس المنضم حديثا للنصر التعادل في مباراته الأولى مع الفريق بعد انفراد بالمرمى في الدقيقة 47.



وقبل نحو عشرين دقيقة من نهاية اللقاء أحرز مصطفى بصاص هدف الفوز للأهلي بتسديدة من زاوية ضيقة خدعت عبدالله العنزي، حارس النصر ليكلل لاعب الوسط الشاب مجهوده الكبير طوال المباراة. وكاد فيكتور سيمويس - الذي سجل هدفا في الشوط الأول لكنه ألغي بداعي التسلل - يسجل الهدف الثالث للأهلي لكن العنزي تألق وتصدى للكرة في الدقيقة 84. وأصبح رصيد الأهلي 25 نقطة في المركز السادس متأخرا بثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الرابع الذي مني بخسارته الأولى في ثماني مباريات.