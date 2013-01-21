الهولندي شنايدر ينتقل رسمياً إلى غلطة سراي آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: روما - د ب أ

أعلن مصدر مسؤول بنادي غلطة سراي التركي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن ضم المهاجم الهولندي الدولي ويسلي شنايدر من صفوف إنتر ميلان الإيطالي مقابل 7.5 مليون يورو (عشرة ملايين دولار).



وتردد أن شنايدر (28 عاماً) وقع عقداً مع النادي التركي يمتد حتى عام 2016 مقابل خمسة ملايين يورو في الموسم، بعد جلوسه على مقاعد بدلاء إنتر ميلان في الأسابيع الأخيرة لرفضه تقليص راتبه.



وانضم شنايدر إلى صفوف إنتر ميلان في 2009 قادماً من ريال مدريد الإسباني، ليساعد الفريق على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي وكأس إيطاليا في 2010.



ومع غلق سوق الانتقالات الشتوية في 31 كانون الثاني/يناير الجاري، يستعد نادي ميلان لاستعادة صانع اللعب البرازيلي كاكا من صفوف ريال مدريد.



ورحل كاكا (30 عاماً) عن ميلان في 2009 بعد ستة مواسم قضاها في الفريق، فاز خلالها بلقب الدوري الإيطالي مرة واحدة، وكذلك لقب دوري أبطال أوروبا ولقب مونديال الأندية.



وشارك كاكا، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2007، في سبع مباريات فقط مع ريال مدريد في الموسم الحالي من الدوري الإسباني.