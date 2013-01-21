بينيتيز يؤكد اقتراب أشلي كول من تجديد عقده مع تشيلسي آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: لندن - د ب أ

أكد الإسباني رافاييل بينيتيز، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أن مدافعه المخضرم أشلي كول سيوقع قريباً عقداً جديداً مع البلوز.



وقال بينيتيز عقب الفوز على أرسنال 2/1 في دربي لندن "إنني سعيد للغاية، لم يوقع كول العقد الجديد بعد، ولكن تم الاتفاق على كافة التفاصيل".



ونجح نادي تشيلسي في إقناع كول بتجديد عقده مقابل زيادة قيمة عقده إلى 200 ألف جنيه إسترليني (240 ألف يورو) أسبوعياً.



وانتقل أشلي كول، الذي شارك في 99 مباراة دولية مع المنتخب الإنكليزي، إلى صفوف تشيلسي في 2006 قادماً من أرسنال.