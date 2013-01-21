تصارحوا قبل أن تخططوا آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

لا أدرى متى نغادر المركز الثاني والثالث والرابع في دورات الخليج وغيرها، لأننا مللنا ونحن في هذا المربع الممل.. فهل لنا معرفة ماذا تريد منا البحرين قبل انفسنا؟



متى نتوقف عن مصائبها في كل مرة والضحايا كثيرة من عيونها ودمعها.. فبالأمس القريب خسرنا الراهن في خليجي 21 واليوم كعادتنا مازلنا نبكي ولا ننسى ولا نفكر بالمستقبل «تذكروا ان الامم تنهض من مصائبها بعد يوم او في نفس اليوم ونحن ننظر اللجان وما ادراك ما اللجان!!!»؟.



الوضع باختصار يحتاج لوقفة من جميع البحرينيين.. الاغلبية والمعارضة وحتى الذين على الحياد.. لا لمصلحة فلان وعلان وانما لمصلحة البحرين التي هي فوق كل اعتبار وراس.. وحتى نكون واضحين لنقف على ارض الواقع ونبدأ خطوة جديدة لاستكمال عناصر الحل، ولابد معها ان تكون الوعود صادقة لا وهمية بتعديلات تصلح للمدى البعيد وليس لفتح الجراح للعلاج ومن ثم المرض يبقى بالمسكنات. الكارثة التي حلت على منتخبنا لكرة القدم كانت لها اثار سلبية جدا.. ولكن ليس للأبد «على الطموحين والناجحين» وبالعكس على ستكون باقية لمن يرفعون صوتهم قبل تفكيرهم وينوحون بانفعالاتهم نحو لا شيء.. ونحن من جانبنا نقول لهم بأن البرنامج الحقيقي للنهوض بمستقبل كرتنا البحرينية يحتاج الى عمل الى همم الى صبر لا الى التكاسل والتباطؤ وعمليات الانقاذ.



فالكارثة رقم 6 وللمرة الثانية في مسلسل الكوارث للأحمر تريد موقفا حازما لمعرفة الاسباب الحقيقية، تريد تحديد المسئولية، تريد انضباط، تريد حصر قبل وضع الحلول وتقييم قبل التنفيذ.. نقطة شديدة الوضوح يا أبناء البحرين الكرماء والاذكياء.. العلم الذي ندرسه يجب تطبيقه بالفعل لا بالأقوال.. والحلم الذي طال عنا سنحققه بالصبر والعمل الشاق لا بالعمل البسيط.. نعم نحن بأيدنا سنرجع الى القمة.. بالعزم والقوة.. لأننا نعرف الطريق ولكن غيرنا يغير لوحة الوصول على مزاجه «وهذا هو الذي يجب ان ينزاح لا الطريق الصحيح».. نصيحة مني.. تصارحوا قبل أن تخططوا!! لان ما تحظى به البحرين من خبرات فنية وادارية نعمة من رب العالمين.. ولكن من يتحرك لكشفها وجلبها لتعمل على زرع البطولات بالأرض ببذور شباب طموحين ومتعلمين على الانجازات منذ الصغر «لا يريد وجودها وتلك اكبر مشاكلنا»!!



نقلاً عن صحيفة "الأيام" البحرينية

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