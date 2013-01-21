رياضي إسباني يتهم ميسي بتعاطي المنشطات آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: غزة - محمود زقوت

اتهم الدراج الإسباني، أوسكار بيريرو، الذي توج بطلاً لسباق فرنسا الدولي للدراجات "تور دو فرانس" عام 2006، نجم نادي برشلونة الإسباني واللاعب الأفضل في العالم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتعاطي المنشطات منذ طفولته.



ودافع بيريرو خلال حديثه لإذاعة "الكادينا كوبي" الإسبانية عن الدراج الأمريكي لانس أرمسترونغ الذي تم تجريده من جميع ألقابه السبعة في سباق "تور دو فرانس" إلى جانب إيقافه مدى الحياة، معرباً عن أسفه الشديد إزاء الحملة الشرسة التي يقودها الإعلام ضد رياضة الدراجات بشكل عام وضد أرمسترونغ على وجه الخصوص بعد اعترافه بتعاطي المنشطات في أحد البرامج التلفزيونية الأمريكية والذي قدمته المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري في أحد فنادق مدينة أوستن بولاية تكساس.



ووجّه بيريرو انتقادات مبطنة لنجم نادي برشلونة ليونيل ميسي، متهماً إياه بتعاطي المنشطات منذ صغره في إشارة إلى المرض الذي عانى منه النجم الأرجنتيني منذ طفولته قبل أن يتكفل نادي برشلونة بتكاليف علاجه ليجعل منه اللاعب الأفضل في العالم.



وأبدى بيريرو استغرابه من منع استخدام المواد المحظورة في ركوب الدراجات، والسماح لها في رياضة كرة القدم، مؤكداً أن هناك لاعباً - في إشارة إلى ميسي - قد استخدم هرمون النمو واليوم يحظى بشعبية جارفة في الأوساط الرياضية بالعالم.



وتابع بيريرو حديثه قائلاً: "الأمر لا علاقة له بالدفاع عن رياضة الدراجات الهوائية وقذف الرياضات الأخرى، ولكن يتعين على الصحافيين أن يولوا اهتماماً بكافة الرياضات عندما يتعلق الموضوع في المنشطات".



ولم يكن بيريرو أول من يشن هجوماً من هذا القبيل على ميسي، حيث كانت صحيفة "الديفنسا سنترال" الإسبانية قد وجهت انتقادات لاذعة لنجم نادي برشلونة متهمة إياه بتعاطي المنشطات.



وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي يتعاطى المنشطات على غرار الدرّاج الأمريكي لانس ارمسترونغ الذي تم تجريده من جميع ألقابه السبعة في سباق "تور دو فرانس" إلى جانب إيقافه مدى الحياة.



وطالبت الصحيفة بعرض ميسي وباقي لاعبي برشلونة على طبيب خاص من أجل التأكد من صحة كلامها، مشيرة إلى أن تحقيق العدالة في هذا الأمر مستبعد جداً، لا سيما في تواجد الفرنسي ميشيل بلاتيني على رأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



ولكن نفس الصحيفة اضطرت بعد ذلك للاعتذار والاعتراف بفبركتها لأحد التقارير التي تم نشرها عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت حول اتهامات لنجم نادي برشلونة الإسباني واللاعب الأفضل بالعالم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتعاطي المنشطات، وذلك تجنباً منها ـ فيما يبدو ـ للمساءلة القانونية.



وقدم دافيد خوركيرا، مدير الصحيفة، اعتذاره الشديد علناً لمهاجم نادي برشلونة عما نشرته الصحيفة بحق ميسي، حيث ذكر بحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن التقرير تم نشره عن طريق الخطأ، على حسب قول مدير الصحيفة.



وسرد خوركيرا في رسالة وجهها إلى وسائل الإعلام تفاصيل القصة، إذ ذكر أن التقرير قد تم نشره بواسطة أحد أعضاء المنتدى الخاص بالصحيفة، مؤكداً أن طاقم الصحيفة لا علاقة له بالكلام الذي تم نشره.