فيا يرغب في ترك برشلونة آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: غزة - محمود زقوت

ألمح دافيد فيا، مهاجم نادي برشلونة والمنتخب الإسباني لكرة القدم، إلى إمكانية ترك ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعدما ضاق ذرعاً على مقاعد البدلاء في صفوف الفريق، على حد تعبيره.



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية فقد اعترف الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني لمدربه بالفريق الكتالوني، تيتو فيلانوفا، بأنه يمر بحالة سيئة من الناحية النفسية، بعد تأثره من تواجده المتكرر على مقاعد البدلاء.



وأشارت الصحيفة إلى أن "فيا" يفكر باحتمالية مغادرة النادي الكتالوني متوجهاً صوب الدوري الإنكليزي لكرة القدم "البريميير ليغ" خلال الميركاتو الشتوي إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه بالتزامه دكة البدلاء، موضحة بأن اللاعب يمر حالياً بأسوأ مستوياته منذ وصوله إلى ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.



وبدا لافتاً مؤخراً بأن دافيد فيا قد أصبح خارج حسابات المدرب فيلانوفا، حيث لم يشارك المهاجم الإسباني بشكل مستمر مع برشلونة في الآونة الماضية، على الرغم من تعافيه من الإصابة القوية التي ألمت به على مستوى ساقه اليمنى خلال مواجهة فريقه أمام السد القطري في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان أواخر العام قبل الماضي، كما أن شبح الإصابات أصبح بمثابة صداع يؤرق اللاعب نفسه ، إذ يعاني اللاعب من إصابات متكررة كان آخرها خلال مباراة قرطبة في كأس ملك إسبانيا.



وأعلن نادي برشلونة مسبقاً عن رفضه وضع اللاعب في لائحة المغادرين، حيث أغلق ساندرو روسيل، رئيس النادي باب الانتقال أمام هداف الفريق، حين صرح أن الفريق بحاجة لهداف المنتخب في الموسم الحالي الطويل رافضاً كل العروض المقدمة من طرف عدة فرق أوروبية، بيد أن النادي الكتالوني قد لا يرفض فكرة بيعه في ظل عدم اعتماد فيلانوفا عليه أساسياً، لا سيما أن برشلونة يحتاج للتخلص من العبء المالي للاعب في ظل عدم الزج فيه بالتشكيلة الأساسية، حيث يتقاضى اللاعب مبلغ 8 مليون يورو سنوياً.



ودخل مهاجم برشلونة القادم من فالنسيا في موسم 2010-2011 مقابل 40 مليون يورو في عقد لمدة 4 سنوات، مؤخراً ضمن دائرة اهتمام العديد من الأندية الإنكليزية بعدما أبدى العديد من الأندية الإنكليزية رغبتها في التعاقد معه على رأس تلك الأندية مانشستر سيتي وتشيلسي وكذلك نادي ليفربول.