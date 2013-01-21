فيلانوفا يسافر إلى نيويورك للخضوع لمزيد من العلاج آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: مدريد - د ب أ

سافر تيتو فيلانوفا، المدير الفني لنادي برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى نيويورك اليوم الاثنين للخضوع لمزيد من العلاج عقب إصابته بمرض سرطان الحلق.



وخضع فيلانوفا (44 عاماً) لعمليتين جراحيتين خلال الأشهر الـ14 الماضية بعد اكتشاف إصابته بمرض سرطان الغدة النكافية.



وخلال الأيام العشرة المقبلة سيخضع مدرب برشلونة للعلاج الإشعاعي والكيميائي، في مركز ميموريال سلوان كيترينج التذكاري للسرطان في نيويورك، تحت إشراف الإخصائيين خوسيه باسليجا وتيموثي ايه تشان.



ويعود فيلانوفا إلى برشلونة في الأول من شباط/فبراير المقبل ليستأنف عمله مع النادي الكاتالوني، ويواصل بعدها العلاج لأربعة أسابيع أخرى.



وسيحل المدرب المساعد خوردي رورا محل فيلانوفا في المباريات المقبلة.



وكان رورا تولى المسؤولية بدلاً من فيلانوفا خلال أربع مباريات في كانون الأول/ديسمبر الماضي أثناء خضوع المدير الفني لعملية جراحية، وفاز برشلونة في جميع المباريات الأربع التي خاضها تحت قيادة رورا.