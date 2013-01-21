نابولي يقتنص وصافة الدوري الإيطالي وميلان يعبر بولونيا

روما يتعادل مع الإنتر

اقتنص فريق نابولي وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم، رغم تعادله مع مضيفه فيورنتينا بهدف لمثله، اليوم الأحد، في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.وبادر فريق فيورنتينا بالتسجيل عن طريق مدافعه الأرجنتيني فاكوندو سيبستيان رونكاليا في الدقيقة 33 عبر قذيفة صاروخية من مسافة 40 ياردة.وقبل ثلاث دقائق فقط على نهاية الشوط الأول أدرك نابولي التعادل عن طريق المهاجم الأوروغوياني الدولي ادينسون كافاني من ضربة رأسية مستغلا عرضية ماريك هامسيك.وعزز كافاني موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 17 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف أمام ستيفان شعراوي هداف ميلان وانطونيو دي ناتالي هداف أودينيزي.ورفع نابولي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام لاتسيو صاحب المركز الثالث الذي تعادل أمس السبت مع مضيفه باليرمو.. بينما يتأخر نابولي بفارق خمس نقاط خلف يوفنتوس المتصدر الذي سحق ضيفه أودينيزي بأربعة أهداف نظيفة أمس.وفي المقابل رفع فيورنتينا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس.

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة روما مع ضيفه إنتر ميلان على الملعب الأولمبي بالعاصمة روما.



وبادر روما بالتسجيل في الدقيقة 22 من ضربة جزاء حصل عليها مايكل برادلي بعد تعرضه للعرقلة من قبل أندريا رانوكيا.. وسددها المهاجم المخضرم فرانشيسكو توتي بنجاح.



ولكن في الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول أدرك إنتر ميلان التعادل عن طريق المهاجم الأرجنتيني رودريغو بالاسيو من متابعة لتسديدة زميله فريدي جوارين.



ورفع روما رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع مقابل 39 نقطة لإنتر ميلان في المركز الرابع.

ميلان يتغلب على بولونيا

وفاز ميلان على ضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.



وسجل جيامباولو باتزيني هدفي ميلان في الدقيقتين 65 و82 قبل أن يحرز فيليب ماكسيس لاعب ميلان هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.



وفاز تورينو على مضيفه بيسكارا بهدفين نظيفين عن طريق ماريو سانتانا واليسيو تشيرشي في الدقيقتين الرابعة و41.



ورفع تورينو رصيده إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد بيسكارا عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.



وقاد آرجون بوجداني فريقه سيينا للفوز على ضيفه سامبدوريا بهدف نظيف.



ورفع سيينا رصيده إلى 14 نقطة في المركز العشرين الأخير، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.



واقتنص كاتانيا فوزا غاليا من ملعب جنوه بهدفين نظيفين حملا توقيع جونزالو برجيسيو وبابلو بارينتوس.



ورفع كاتانيا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد جنوه عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.



وتعادل بارما مع مضيفه كييفو بهدف سجله إسحاق بلفضيل مقابل هدف لكييفو أحرزه البرتو بالوسكي.



ورفع بارما رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، مقابل 17 نقطة لجنوه في المركز الثامن عشر.



كما تعادل اتالانتا مع ضيفه كالياري بهدف لمثله ليرفع الأول رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 20 نقطة لكالياري في المركز السادس عشر.



وسجل مايكل كانيني لاعب اتالانتا هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، ليمنح كالياري التقدم بعد مرور دقيقتين من بداية المباراة.



ولكن جوجليلمو ستنداردو أدرك التعادل لاتالانتا في الدقيقة 57.