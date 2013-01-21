هدف قاتل يجبر نيجيريا على التعادل مع بوركينا فاسو

إثيوبيا تحقق المفاجأة

انتزع منتخب بوركينا فاسو تعادلا مستحقا ثمينا 1/1 مع منافسه النيجيري في الوقت بدل الضائع من مباراتهما اليوم الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية التاسعة والعشرين المقامة حاليا بجنوب أفريقيا.وقدم الفريقان عرضا سريعا على مدار الشوطين وكان المنتخب النيجيري (النسور الخضر) هو الأفضل في الشوط الأول واستغل أخطاء الدفاع البوركيني ليسجل هدف التقدم عن طريق إيمانويل إيمينيكي في الدقيقة 23 .بينما كان المنتخب البوركيني (الخيول) هو الأفضل في معظم فترات الشوط الثاني لكنه فشل في استغلال الفرص التي سنحت له حتى جاءت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليحرز هدف التعادل الثمين عن طريق اللاعب البديل آلان تراوري.وشهدت الدقيقة 74 طرد اللاعب النيجيري إيفي أمبروسي للخشونة.وتساوى المنتخبان مع نظيريهما الزامبي ، حامل اللقب ، والإثيوبي اللذين تعادلا 1/1 في المباراة الثانية بالمجموعة في وقت سابق اليوم ليتوقف رصيد كل من المنتخبات الأربعة عند نقطة واحدة بعد الجولة الأولى.واستحق منتخب بوركينا فاسو النقطة الثمينة بعد الأداء الجيد الذي قدمه في مباراة اليوم حيث كان ندا قويا لنسور نيجيريا.والمباراة هي الخامسة التي تنتهي بالتعادل من بين ست مباريات أقيمت حتى الآن في البطولة الحالية.وكان الفوز الوحيد في البطولة من نصيب منتخب مالي على النيجر 1/صفر في مباراتهما أمس الأحد بالمجموعة الثانية.وفرض المنتخب النيجيري سيطرته الميدانية على الملعب منذ بداية اللقاء حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة والأفضل انتشارا وهجوما ولكن المحاولات الهجومية من خيول بوركينا اتسمت بالخطورة أيضا وكادت تسفر عن هدف في شباك النسور.وبعد فترة من الحذر في أداء الفريقين ومحاولات هجومية غير مجدية ، كانت أول فرصة حقيقية للنسور في الدقيقة 13 اثر تمريرة رائعة لعبها إيمانويل إيمينيكي من الناحية اليمنى وقابلها براون إيديي بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت كالسهم فوق العارضة.وكرر اللاعبان المحاولة في الدقيقة 16 عندما مرر إيمانويل الكرة مجددا من ناحية اليمين ولكن إيديي أطاح بها برأسه لتضيع فرصة جديدة للنسور.وسدد البوركيني جوناثان بيترويبا ضربة حرة في الدقيقة 22 ولكنها ذهبت في يد الحارس.وانتقلت الهجمة في الاتجاه المعاكس سريعا لتصل الكرة بتمريرة طولية من وسط الملعب إلى إيديي الذي مررها سريعا بعقب قدمه إلى إيمانويل إيمينيكي المندفع في حراسة الدفاع البوركيني فلم يتردد إيمانويل في إيداعها المرمى ببراعة ليكون هدف التقدم للنسور الخضر في الدقيقة 23 .ونال اللاعب النيجيري فيجور أوجودي إنذارا في الدقيقة 25 للخشونة مع بيترويبا.وتغاضى الحكم عن احتساب ضربة جزاء لخيول بوركينا في الدقيقة 30 اثر لمسة يد احتسبها الحكم الجزائر محمد بن نوزه من خارج منطقة الجزاء بعد استشارة مساعده القريب من اللعبة.واضطر الحارس البوركيني للخروج من منطقة الجزاء في الدقيقة 32 ليقطع الكرة اثر هجمة مرتدة سريعة للنسور.وسدد المهاجم البوركيني المخضرم موموني داجانو ضربة حرة أخرى في الدقيقة 35 ارتطمت بالحائط البشري الدفاعي وتحولت إلى ركنية لم تستغل.وبعدها بدقيقتين تألق الحارس البوركيني مجددا وتصدى لتمريرة عرضية من إيديي حيث أبعدها بقبضة يده قبل رأس إيمانويل المتحفز.ونال النيجيري إيفي أمبروسي إنذارا في الدقيقة 38 للخشونة.وباغت النيجيري موسى أحمد الحارس البوركيني بتسديدة مفاجئة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 39 ولكن الحارس أمسك الكرة بثبات.واستمرت محاولات الفريقين فيما تبقى من الشوط الأول قبل أن يطلق الحكم صافرته بانتهاء الشوط بالتقدم الثمين للمنتخب النيجيري.وبدأ الشوط الثاني بنشاط ملحوظ من منتخب بوركينا فاسو وكاد داجانو يسجل هدف التعادل للفريق اثر تمريرة عرضية رائعة من زميله فلوران روامبا في الدقيقة 49 ولكن الكرة ارتطمت بكتف داجانو وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى النيجيري.وبدا أن مستوى المنتخب النيجيري تراجع عنه في الشوط الأول حيث أصبح اعتماد الفريق بشكل أكبر على الهجمات المرتدة.وشهدت الدقيقة 54 فرصة خطيرة لبوركينا فاسو ولكن الدفاع النيجيري تدخل في الوقت المناسب حيث أبعد أوجودي الكرة من أمام بيترويبا الذي تباطأ في التسديد ثم سقط على أرضية الملعب بينما أشار الحكم باستمرار اللعب لعدم وجود إعاقة.وارتدت الهجمة إلى فرصة خطيرة للمنتخب النيجيري وانفراد تام لإيمانويل إيمينيكي ولكن الحارس البوركيني تقدم إلى حدود منطقة الجزاء وأبعد الكرة في الوقت المناسب لينقذ فريقه من هدف مؤكد.وعاند الحظ المنتخب البوركيني مجددا في الدقيقة 62 اثر هجمة سريعة خطيرة أنهاها داجانو بتسديدة زاحفة في اتجاه الزاوية البعيدة على يمين الحارس النيجيري الذي تألق ولمس الكرة بأطراف أصابعه ليبعدها إلى ضربة ركنية لم تستغل.وأهدر إيكتشوكو أوتشي فرصة ثمينة للمنتخب النيجيري في الدقيقة 65 اثر ارتباك داخل منطقة الجزاء ولكن أوتشي أطاح بالكرة خارج المرمى.ولم يتردد الحكم بن نوزه في إشهار البطاقة الحمراء للنيجيري أمبروسي في الدقيقة 74 عندما أعاق اللاعب البوركيني بيترويبا ثم ارتطم به متعمدا خاصة وأنه تغاضى عن طرد أحد لاعبي نيجيريا قبلها بدقيقة واحدة اثر خشونة واضحة مع روامبا.ولم يتغير الحال في الدقائق الباقية من المباراة حيث واصل المنتخب البوركيني في إهدار الفرص التي تسنح له لعدم الدقة في إنهاء الهجمات بينما كثف الفريق النيجيري من هجومه في الدقائق الأخيرة دون جدوى.وبينما استعد المنتخب النيجيري للاحتفال بالفوز الأول له في البطولة ، باغته الخيول بهدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليؤكد الخيول عدم استسلامهم.وجاء الهدف اثر هجمة سريعة ومنظمة للمنتخب البوركيني في النفس الأخير من المباراة تبادل فيها ويلفريد سانو الكرة مع داجانو قبل أن يمرر الأخير الكرة عرضية لتصل إلى تراوري الذي سددها بين أقدام ثلاثة من مدافعي نيجيريا لتخترق الكرة على يسار الحارس النيجيري ليوجه الفريق لطمة قوية لنسور نيجيريا.

فجرت إثيوبيا "العاثرة الحظ" مفاجأة من العيار الثقيل عندما أحرجت زامبيا حاملة اللقب وتعادلت معها 1-1 بعشرة لاعبين اليوم الاثنين على ملعب مبومبيلا في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الأول من كأس الأمم الإفريقية التاسعة والعشرين لكرة القدم التي تستضيفها جنوب إفريقيا حتى 10فبراير/شباط.



ولم تكن إثيوبيا العائدة إلى نهائيات البطولة الإفريقية بعد غياب طويل، الطرف الأفضل في اللقاء إنما سنحت لها فرص أكثر وأخطر ولولا التسرع في البداية والحظ العاثر لحققت أول فوز لها منذ 1982 حين خرجت من الدور الأول.



ولم يقدم المنتخب الزامبي الذي كان أكثر هدوءا وتركيزا في بداية اللقاء متوسط المستوى عموما، العرض الذي يليق بالبطل، في وقت كان فيه الإثيوبي يبحث عن هدف مبكر يرفع من معنوياته ويقلل الفوراق بينهما.



وسدد سوتبيلا سونزو كرة قوية بعيدة علت العارضة الإثيوبية (2)، ورد مينياهيل تيشومي بتسديدة من داخل المنطقة إثر ركينة فوق المرمى الزامبي أيضا (4)، وتابع كريستوفر كاتونغو كرة لم يتحكم بها جيدا فوصلت خفيفة إلى الحارس الإثيوبي تاسيو جمال (7).



وأطل سوء الطالع برأسه مبكرا ووقف في وجه الإثيوبين عندما ارتكب المدافع جوزيف موسوندا خطأ غطى على التسلل الواضح لصلاح الدين سعيد الذي تابع الكرة من فوق الحارس كينيدي مويني الخارج من عرينه فذهبت بعيدا فوق المرمى بعد أن ارتطمت بالأرض وعلت (17).



وعاند الحظ الإثيوبيين مرة جديدة عندما أسقط صلاح الدين سعيد عندما كان يهم بالتسديد والمرمى مكشوف أمامه من قبل المدافع تشيسامبا لونغو فاحتسبت ركلة جزاء سددها سعيد نفسه وتصدى لها مويني بنجاح (26).



وتجلى سوء الطالع بشكل مكشوف كليا في المرة الثالثة عندما حاول تشيسامبا التعويض عن هفوته القاتلة واندفع الى الهجوم وانفرد وهو متسلل فخرج له الحارس جمال ووجه له رفسة خطيرة ربما غير مقصودة عندما حاول الاشتراك معه فنال الأخير البطاقة الحمراء (35) لتكون أول حالة طرد في البطولة.



وبعد لعبة زامبية ثلاثية مشتركة، مرر ايساك تشانسا برأسه إلى كولينز مبيسوما الذي دخل المنطقة وسدد بيسراه كرة مرتفعة عن الأرض من بين مدافعين اثنين أسكنها الزاوية اليسرى لمرمى الحارس البديل زيريهون تاديلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع (45+3).



وفي الشوط الثاني، وإضافة إلى النقص العددي انخفضت لياقة الإثيوبيين وبالتالي سرعتهم على عكس عدائيهم مع انعدام الفرص الزامبية في الوقت ذاته حتى الدقيقة 64 عندما أجرى المدرب الإثيوبي سيونيت بيشو تبديلا فأدخل أديس هينتسا بدلا من جيتانيه كيبيدي، ومن أول لمسة للكرة مررها البديل إلى صلاح الدين سعيد الذي أرسلها بدوره إلى القائد أداني جيرما في الجهة اليمنى من المنطقة تابعها الأخير في أقصى الزاوية اليمنى البعيدة عن مويني (65).



وفقد الزامبيون التركيز بعد الهدف، وكادت إثيوبيا تخطف الفوز من كرة عرضية إلى جيرما المندفع من الخلف وغير المراقب سبقه إليها الحارس مويني (72)، ورد مبيسوما أنشط لاعبي المنتخب الزامبي برأسية سقطت على الشبكة من الأعلى (73)، وأبعد الحارس تاديلي كرة متجهة إلى مرماه سددها مبيسوما أيضا (78).



وتلاعب هينتسا وجيرما بالدفاع الزامبي الذي نجح في إبعاد كرة خطرة سددها الأول (82)، ودفع مدرب زامبيا الفرنسي هيرفيه رينار بآخر أوراقه وأجرى التبديل الثالث فأخرج كاتونغو وأدخل إيمانويل مايوكا فلم يفلح في الدقائق الخمس الأخيرة رغم أن كرة ناثان سينكالا كادت توصله إلى هدفه (89).