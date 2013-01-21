يوفنتوس يقترب من ضم المهاجم الإسباني يورنتي رسمياً آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: روما - د ب أ

قال جوزيبي ماروتا، المدير العام لنادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين إن ناديه أوشك على التعاقد رسمياً مع المهاجم الإسباني الدولي فيرناندو يورنتي نجم أتلتيك بلباو الإسباني.



وأوضح ماروتا، في تصريحات إذاعية اليوم، "لا نخفي هذا. نحن مهتمون بالمهاجم يورنتي ونشرك بلباو أيضا في المفاوضات.. أشعر بالتفاؤل بإمكانية حسم التعاقد بشكل عاجل بينما سيبدأ اللاعب مسيرته مع الفريق في أول يوليو/تموز المقبل".



وقال يورنتي (27 عاما) في أغسطس/آب الماضي إنه لن يجدد عقده مع بلباو والذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل مما يسمح ليوفنتوس بالتعاقد معه في صفقة انتقال حر دون أي مقابل لبلباو.



ويلعب يورنتي، البالغ طوله 95ر1 متر، في بلباو منذ عام 2004 وسجل للفريق 115 هدفا بخلاف 21 هدفاً دولياً مع المنتخب الإسباني.