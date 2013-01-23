ابن بيكيه وشاكيرا ينضم إلى نادي برشلونة آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: مدريد - د ب أ

أعلنت نجمة الغناء الكولومبية شاكيرا، ونجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم جيرارد بيكيه في وقت متأخر، من مساء أمس الثلاثاء، عن وصول مولودهما الأول وإطلاق اسم ميلان بيكيه مبارك عليه.



ووضعت شاكيرا مولودها الأول في مستشفى تيكنون الخاص بمدينة برشلونة تحت إشراف الأخصائية كارلوتا جارسيا فالديكاسيس. وأكد المستشفى أن المولود وأمه في حالة صحية جيدة.



ووعد بيكيه بتسجيل ابنه على الفور ليكون عضوا في نادي برشلونة، كما فعل زميله بالفريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عندما ولد ابنه تياغو في ديسمبر الماضي/كانون الأول.



ويمكن مشاركة بيكيه في مباراة دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا عندما يحل برشلونة ضيفا على ملقة غدا الخميس. ويحتاج حامل اللقب الكاتالوني للفوز في ملقة غدا لكي يتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة الكأس، وذلك بعد تعادله 2-2 على ملعبه "كامب نو" في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.