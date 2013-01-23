استثمار البطولة آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

لاشك أن فرحة الفوز كبيرة للكرة الإماراتية ووصلت إلى أعلى مستوى من حيث فرحتنا بكأس الخليج للمرة الثانية في تاريخ مشاركاتنا.. وبعد هذه الفترة التي نعيشها هناك تصور بتأجيل أسبوع لدوري المحترفين بسبب كثرة الاحتفالات التي تشهدها مدن الدولة وبما أننا نمر في مرحلة احترافية يجب أن نفرق بين العمل والفرحة حتى لا تضيع الجهود ونتفرغ للاحتفالات وننسى الأهم وهو استمرار واستقرار المسابقات دون تعديلات قد تضر بمصلحة اللعبة والأندية القاعدة الحقيقية للنهوض بالكرة. وأطرح تساؤلا هاما وهو لماذا لا نستفيد بشكل صحيح مع الاستثمار للحالة الرياضية الآن بعد عشرات الملايين التي ستدخل خزينة اتحاد الكرة "كبرى الهيئات الرياضية" التي تتجاوز ميزانيتا فوق الـ 100 مليون سنويا تصل منها 60 مليونا من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الجهة الحكومية المشرفة على الرياضة في البلد وبقية المبالغ تدبر عن طريق علاقات الاتحاد واجتهاداته الفردية واتحاد الكرة في وضع مالي جيد لأنه دخلت عليه عشرات الملايين وهي مكارم أصحاب السمو الشيوخ الكرام الذين يولون اهتمامهم بالمنتخب الوطني والذي رفع رأسنا في العرس الخليجي الكبير في البحرين. فأقول لماذا لا نستفيد من هذه المبالغ والمكرمة لتطوير عمل الاتحاد وبرامجه المستقبلية في كل المجالات الكروية المختلفة وبالطبع لا ننسى أن نكرم المستحقين الأبطال وفق لوائحنا ومنظومتنا بدون مبالغة ونعطي من يستحق التكريم الذين خدموا المنتخب الوطني والرياضة ولا ننسى الأندية التي تحتاج للدعم لأنها أساس أي عمل ومنظومة رياضية في بناء تطور اللعبة خاصة الصغيرة التي هي (الولادة) للنجوم الموهوبين والتي تسعى دائما الأندية الكبيرة لشراء وخطف لاعبيها.







جاءت الفرصة لكي نمولها ولابد أن يقوم اتحاد الكرة عبر لجنة عليا تشكل خصوصا لهذه المناسبة فالأموال ولله الحمد كثيرة وتحتاج إلى فكر مالي وتسويقي، نخطط لنستقبل ونقوي دور المؤسسة الكروية في الدولة لكي تواصل وتحافظ على النجاحات ونتطلع إلى بطولات أخرى وهي قريبة سواء قارية أو دولية أو حتى تنظيمنا للأحداث القادمة وإن كان أبرزها مونديال الناشئين فالكرة تلقى دعماً مادياً كبيراً في أي بلد. لأن رياضتنا عليها أن تسعى للاستثمار الرياضي بمختلف أشكاله، وقد أعجبني موافقة وتقدم الاتحاد البحريني لكرة القدم باستضافة كأس آسيا بعد نجاح تجربته في تنظيم خليجي 21 هذا ما أريد أن أصل إليه وهو استثمار هكذا مناسبات للمصلحة العامة.







وأسأل هل استطعنا استخدام هذا المفهوم الرياضي بشكله الصحيح؟ وهل استطعنا تسخيره لتقوية دعائمنا مادياً لرفع مستوانا فنياً كما هو معمول به في الدول المتقدمة باستخدامها بشكل صحيح الاستثمار الرياضي؟ ما يؤدي إلى جني المال لتطوير عملنا الرياضي وفق منهج صحيح يخدم واقعنا الشبابي والرياضي



نقلاً عن صحيفة "الشرق" القطرية

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