الألتراس الأهلاوي ينفجر غضباً قبل الحكم في مجزرة بورسعيد

أحمد حسن مستمر مع الفريق ولم يطالب بمستحقاته المتأخرة

في بداية ما أسموه موجة الغضب، قامت رابطة جماهير النادي الأهلي المصري، المعروفة باسم "الألتراس" بإجبار البورصة المصرية على الإغلاق، قبل انتهاء الموعد المحدد لانتهاء التعاملات، اليوم الأربعاء، قبل أن ينظموا مسيرات أدت إلى شلل الحركة المرورية في العاصمة القاهرة، بعد أن قطعوا الطريق أمام مترو الأنفاق. وأحرقوا إطاراتالسيارات فوق كوبري أكتوبر؛ مما أصاب الكوبري بالشلل التام.وكان "الألتراس" الأحمر قد قام قبل ظهر اليوم بالتظاهر أمام البورصة المصرية، مما دفع القائمون عليها لإغلاق أبوابها على روادها حتي قبل انتهاء الموعد المحدد للتعاملات.وتأتي مظاهرات ومسيرات الألتراس قبل 72 ساعة من الموعد المحدد للنطق بالحكم في قضية "مجزرة استاد بورسعيد" المحدد لها، السبت المقبل، والمتهم فيها 73 متهما، فيما تناولت تقارير إعلامية إلى إمكانية تأجيل النطق بالحكم على خلفية خروج النائب العام المصري مؤكدا وجود أدلة جديدة في القضية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة "الألتراس".وكان أكثر من 70 من أعضاء الرابطة قد قتلوا داخل مدرجات استاد بورسعيد في الأول من فبراير من العام الماضي، نتيجة تعرضهم لاعتداء وحشي من جماهير النادي المضيف المصري البورسعيدي.وبعد التأكد من إغلاق البورصة، توجه الحشد الجماهيري صوب مجمع التحرير، وهو أكبر مجمع خدمي في مصر، وقاموا بمحاصرته، قبل التوجه إلى مترو الأنفاق، حيث نزل عدد غفير من أعضاء الرابطة على القضبان الحديدية في محطة "سعد زغلول" للتوقف حركة المترو نهائيا .. قبل أن يدخل الألتراس في اشتباكات مع المواطنين الذين أضيروا من الأحداث.وقال كريم عادل أحد قيادات "الألتراس": "اليوم هو بداية موجة الغضب وإن هدف التظاهر أمام البورصة ومجمع التحرير هو نوع من ممارسة الضغوط على المسؤولين والحكومة التي تريد أن تؤجل الحكم في القضية" .. لافتا أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدات كثيرة في كل المحافظات.

أكد نجم خط وسط نادي الزمالك أحمد حسن الذي شارك في إجراء قرعة الدوري الممتاز أنه يتمنى عودة الحياة للملاعب المصرية يوم 2 فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه متعاطف مع جماهير الألتراس في مطالبتها وحقها المشروع في القصاص العادل لضحايا كارثة استاد بورسعيد، وأن الجميع ينتظر بفارغ الصبر الأحكام القضائية، ويجب أن نحترمها جميعا حتى تستقر الأوضاع وتهدأ الأمور بعد يوم 26 يناير موعد النطق بالحكم في القضية، والتي على أساسها سيتحدد إمكانية عودة الدوري.



وأضاف الصقر لـ"العربية.نت": "عودة الدوري مهمة؛ لأن هناك الملايين من العاملين في المجال الكروي متضررين من تجميد النشاط، والكرة المصرية أصيبت بأضرار بالغة خلال الفترة الماضية، ويكفي أننا نشاهد جميعا بطولة كأس الأمم الإفريقية بدون مشاركة للمنتخب المصري وهو شيء يؤثر فينا جميعا".



وحول تجديد عقدة الذي ينتهي الصيف المقبل مع نادي الزمالك، أضاف: "إنه مستمر مع الفريق ويراعي الظروف التي يمر بها النادي من أزمات مالية طاحنة مثل باقي الأندية، ولا يمكن أن يطالب بمستحقاته المالية المتأخرة حاليا في ظل تلك الظروف.



ونفى أن يكون تحدث مع أحد من مسؤولي القلعة البيضاء في أمر تجديد عقده، وإن تركيزه منصب حاليا مع الفريق استعدادا للمشاركة في المباريات الرسمية، والمهم أن يعود النشاط الكروي، وبعدها يمكن التحدث في أي أمور أخرى.