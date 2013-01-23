البوندسليغا يواصل النمو ويحقق إيرادات بأكثر من ملياري يورو آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: فرانكفورت - د ب أ

حطمت الأندية الـ18 المنافسة في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" حاجز الملياري يورو (66ر2 مليار دولار).وحققت للمرة الأولى إيرادات بلغت 08ر2 مليار يورو في موسم 2011/2012، بحسب ما أكدته رابطة الدوري الألماني اليوم الأربعاء.



وذكرت الرابطة في التقرير السنوي لها أن الإيرادات ارتفعت للعام الثامن على التوالي وزادت بنسبة 2ر7 % ، مقارنة بالإيرادت التي بلغت 94ر1 مليار يورو في الموسم الماضي.



وجمعت الأندية أرباحا إجمالية بعد الضرائب، بلغت 55 مليون يورو، حيث سجل 14 من أصل 18 ناديا أرباحا.



وارتفعت رواتب المدربين واللاعبين بنسبة 9ر0 % بقيمة إجمالية 929 مليون يورو. وتشكل الرواتب 8ر37% من إجمالي نسبة الأجور والعائدات، وهذا أدني رقم منذ ست سنوات، ووفقا للرابطة فإنه قل كثيرا من متوسط الـ64% التي تنفقها الأندية في أوروبا على اللاعبين والمدربين. ويبلغ متوسط راتب اللاعبين في "البوندسليغا" 6ر1مليون يورو في الموسم الواحد.



وقال كريستيان شيفيرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني "البوندسليغا" أكد نموها المستدام والتنمية الصحية لها وأنه بات جاهزا للتحديات المقبلة".