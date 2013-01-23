السعودية لجنة المنشطات توقف حارس الهلال شراحيلي لمدة سنتين آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف حارس الهلال خالد شراحيلي عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة سنتين, لانتهاكه أنظمة مكافحة المنشطات.



وكانت لجنة المنشطات قد أوقفت شراحيلي مؤقتاً يوم 13 كانون الثاني/يناير بعد ثبوت عينة إيجابية من نتيجة فحص المنشطات التي خضع لها اللاعب بعد مباراة فريقه أمام الاتحاد في الدوري السعودي.



ويأتي هذا القرار بعد رفض اللاعب فتح العينة B خلال جلسة الاستماع التي حظرها في مقر اللجنة أمس الثلاثاء.



الجدير بالذكر أن هذا القرار هو الثاني للاعب في الدوري السعودي هذا الموسم بعد إيقاف لاعب النصر أحمد عباس لمدة موسمين لنفس السبب.