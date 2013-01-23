القنبلة آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

يجب أن نعمل جميعا من أجل عودة الدوري الممتاز لكرة القدم في موعده في الثاني من فبراير المقبل ولا يجب أن يتسرب إلي نفوسنا اليأس أو الإحباط مع التطورات الأخيرة والأحداث التي تزداد سخونة يوما بعد يوم مع حملات التصعيد التي تقوم بها جماهير الألتراس في القاهرة وبورسعيد ولعل القنبلة التي فجرها النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالطلب المفاجئ لمحكمة جنايات بورسعيد لإعادة فتح باب المرافعات من جديد في قضية مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعا من جماهير الأهلي بعد ظهور أدلة جديدة ومتورطين آخرين في تلك المذبحة يطفئ بعض النار ويسهم في قليل من التهدئة.



ان ما يحدث من جماهير الأهلي وبورسعيد هدفه في الأساس الضغط علي المحكمة وعلي أصحاب القرار وهذا الضغط المرفوض بلا شك هو الذي دفع النائب العام إلي التدخل في هذا التوقيت حتي لا تحدث فتنة جديدة يروح ضحيتها أبرياء جدد.. وهذا لا يعتبر تدخلا في شئون المحكمة ولكن من أجل إظهار الحقيقة بعد ظهور الأدلة الجديدة التي قدمتها نيابة حماية الثورة والتي تلقتها من تقرير لجنة تقصي الحقائق في وقائع المذبحة وإن كنت أتعجب من التأخر في تقديم هذه الأدلة برغم أنها كانت موجودة من قبل.



عموما يجب علي الجميع وخاصة جماهير الألتراس في الأهلي وبورسعيد الهدوء وعدم الاستمرار في التصعيد طالما أن هناك حرصا شديدا من النائب العام والمحكمة علي اظهار الحقيقة وتحقيق العدالة والقصاص من القتلة.



في نفس الوقت يجب علي الجميع إعادة النظر في تشكيل روابط المشجعين ومنحها الشرعية وترشيد دورها ورسالتها حتي تكون روابط فاعلة في المجتمع تنبذ العنف والتعصب الأعمي وليتنا نقتدي بالتجربة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة.. تجربة رابطة مشجعي الأهلي والزمالك.. فخلال زيارة الوفد الرياضي المصري بقيادة وزير الرياضة العامري فاروق لكسر الحصار الرياضي عن غزة لبيت دعوة رابطة مشجعي الأهلي برئاسة محمد جودت مشتهي لزيارة مقرهم والتعرف عن قرب علي تجربتهم الرائدة والجميلة وأهم ما في الموضوع أن الرابطة مشهرة رسميا من وزارتي الرياضة والداخلية ولها مجلس إدارة منتخب وأن انشطتها لا تتوقف علي التشجيع فقط وإنما تمتد إلي العديد من الأنشطة الخيرية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.



مقر الرابطة جميل ويقع في حي مميز وبه مقهي للشباب أعضاء الرابطة وشاشات تليفزيونية في كل ركن لمتابعة المباريات وهو مؤجر بمبلغ 12 ألف دولار سنويا أي بحوالي 7 آلاف جنيه مصري شهريا وأعضاء مجلس الإدارة محمد أبوشعبان نائب الرئيس ومحمد نطط وعبدالحليم النمر وحسن مهنا وأحمد أبودياب وبسام غزال ورائد السكني ود. محمد الصفدي نماذج رائعة.. فهم يدفعون من جيوبهم للصرف علي الأنشطة وعلي إيجار المقر ولا أستطيع أن أصف مدي عشق هؤلاء وأعضاء الرابطة للنادي الأهلي وكذلك رابطة مشجعي الزمالك.. فالجماهير في غزة تعشق الكرة المصرية ونجومها أكثر من المصريين.



انها تجربة أتمني أن نكررها في مصر حتي تعود روابط المشجعين إلي المسار الصحيح.



نقلاً عن صحيفة "الجمهورية" المصرية

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