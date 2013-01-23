الوصل الإماراتي يضم الكاميروني إيمانا حتى نهاية الموسم آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: دبي - فرانس برانس

أعلن نادي الوصل الإماراتي لكرة القدم ضم الكاميروني اكيلي إيمانا لاعب وسط مواطنه الأهلي حتى نهاية الموسم دون الإعلان عن القيمة المالية للصفقة.



وسيحل إيمانا في صفوف الوصل بديلا للأرجنتيني ماريانو دوندا الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.



وكان الأهلي، الذي ضم إيمانا الصيف الماضي من الهلال السعودي لمدة سنتين، استغنى عن خدمات اللاعب الكاميروني في 8 كانون الثاني/يناير الحالي بعد التعاقد مع البرتغالي ريكاردو كواريسما.



بدأ إيمانا (مواليد 1982) مسيرته مع بابمبي دوالا الكاميروني (1997-1999)، ثم لعب لفالنسيا الاسباني (1999-2000) وتولوز الفرنسي (2000-2001) قبل أن يعود للدوري الإسباني مع ريال بيتيس حتى عام 2011.