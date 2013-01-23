برشلونة يعاني من ثغرات دفاعية قاتلة آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: دبي - آيات عبدالله

يعاني فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني مشاكل دفاعية، كلفته وجود ثغرات قاتلة في خطه الخلفي، مما تسبب في تلقي مرماه الكثير من الأهداف، ما جعله يصنف ضمن الفرق الأضعف دفاعياً هذا الموسم في مختلف البطولات.



وفي إحصائية نشرتها صحيفة "الموندو" المقربة من برشلونة، اتضح أن الفريق الكاتالوني يعاني من مشكلة دفاعية كبيرة، أدت به إلى تلقي أهدافا أكثر مما تلقاه في المواسم الأربعة الأخيرة سواء في الدوري الإسباني أو البطولات الأخرى.



وأشارت الإحصائية إلى أنه في المباريات الثلاث الأخيرة، تلقى برشلونة في مرماه ستة أهداف، في الوقت الذي لم ينجح فيه برشلونة في الحفاظ على نظافة شباكه في المباريات العشرين بالدوري الإسباني سوى في خمس مباريات فقط.



وما يزيد الأمر تعقيداً أن برشلونة الذي سيلتقي اوساسونا المتذيل لترتيب الدوري الإسباني، قد دخل مرماه نحو 20 هدفا، في حين أن برشلونة دخل مرماه هذا الموسم 23 هدفا.



وكشفت الإحصائية عن أكثر من ذلك، حين أوضحت أن عدد الأهداف التي دخلت مرمى برشلونة منذ بداية الموسم في كل البطولات، هو غير عادي، حيث دخل مرماه 35 هدفاً، في 33 مباراة فقط.



وعلى الرغم من أن برشلونة لم يتلق هذا الموسم سوى ثلاث هزائم وهو السجل الأفضل له في المواسم الأربعة الأخيرة، إلا أن معدل تلقيه الأهداف هو الأسوأ في المواسم ذاتها.