بوفون يمدد عقده مع يوفنتوس إلى عام 2015 آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: روما - د ب أ

ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الأربعاء أن حارس مرمى المنتخب الإيطالي لكرة القدم جانلويجي بوفون سيجدد عقده مع نادي يوفنتوس حتى عام 2015 .



ويتوقع أن يوقع بوفون، الذي يكمل عامه ال35 الاثنين المقبل، مع حامل لقب الدوري الإيطالي عقدا جديدا بقيمة أربعة ملايين يورو (3ر5 مليون دولار) في الموسم الواحد ، بما يقل بقيمة الثلث عن قيمة عقده الحالي.



ونقلت وسائل الإعلام عن أنطونيو كونتي مدرب يوفنتوس قوله في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء: "إنه أقوى حارس مرمى في العالم وأنا سعيد ببقائه معنا".



ويلعب بوفون، المتوج بلقب كأس العالم مع منتخب إيطاليا عام 2006 ، ضمن صفوف يوفنتوس منذ عام 2001 وأحرز مع النادي التوريني لقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات وكأس السوبر الإيطالية ثلاث مرات.