عبدالله الشهيل يشتكي الشباب للجنة الاحتراف لم يدفعوا لي آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: الرياض - العربية.نت

لم يطق لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب السعودي عبدالله الشهيل صبراً على إدارة نادية وهي تؤجل مستحقاته المالية (المترتبة على دفع القسط المقرر في مطلع شهر يناير من مقدم عقده)، فذهب إلى "لجنة الاحتراف" وحرر ضدها شكوى تثبت تأخرها في دفع ما عليها من أموال لصالحه، ويحملها مسؤولية التأخر في أداء التزاماتها.



ويبدو أن فصلاً جديداً من الخلاف بين اللاعب وإدارته بدأت حروفه الأولى تكتب، خصوصاً إذا مرّت هذه الشكوى بمنعطفات تأجيل كثيرة.



لكن اللاعب الذي يبدي انضباطاً شديداً في حضور التدريبات والمعسكرات، ويجتهد ملحّاً في رفع معدله اللياقي واستعادة جودته داخل الملعب، لا يجد حرجاً في الاقتصاص من إدارة النادي مع الإبقاء على يد الود ممدودة للمصافحة، فهو يحمي حقه قانونياً، كما تفعل الإدارة تماماً.



ونقلاً عن مصدر شبابي في إدارة النادي (فضل عدم ذكر اسمه)، فإن "في ذمة النادي أموال مستحقة للاعب حان وقت سدادها ومضى من دون أن تدفع له"، وأضاف: "نحن متفهمون تماماً لتصرف اللاعب، ومؤمنون بحقه في اللجوء إلى الجهات المختصة للحصول على كامل حقوقه"، موضحاً أن ذلك "لا يعني أبداً مشكلة جراء هذا كله يمكن أن تضطرم نارها بين الطرفين".



ووفقاً للمصدر نفسه فإن الإدارة الشبابية ستدفع مستحقات الشهيل، بحسب الجدول المعد من قبلها لسداد مستحقات كل اللاعبين، وأكد: "أموال عبدالله الشهيل ستكون في جيبه خلال أيام".



لكن هل ستكون هذه الشكوى سبباً في حرمان الشباب من تسجيل محترفين أجانب أو محليين جدد قبل أن يجر يناير أذياله؟!.. يجيب على هذا السؤال رئيس لجنة الاحتراف علي بادغيش بـ "لا" صريحة لا مواربة فيها، ويشرح الأمر للعربية نت بقوله: "حرمان النادي من تسجيل محترفين أجانب أو محليين جدد، لا يكون إلا بامتناع النادي - أي نادٍ - عن تنفيذ حكم صادر، أو تأخره في رفع مسيرات رواتب لاعبيه والعاملين في الأجهزة الفنية".



ويذهب في شرح الوضع: "أرسلنا لإدارة الشباب، نسأل عن أسباب تأخذها في دفع مستحقات اللاعب، وننتظر ردها، ويوم الاثنين المقبل سنضع ملف الشكوى على طاولة الاجتماع، وسنبحث ما لكل طرف وما عليه".



إلى ذلك، بات حارس الفريق الكروي بنادي الشباب إبراهيم زايد (شقيق حارس الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مبروك زايد)، في حكم المغادر من الشباب إلى جاره الهلال بنظام الإعارة، خصوصاً وقد أزيح اسمه من قائمة الملتحقين بمعسكر الفريق استعداداً لمباراته الدورية، غداً الخميس، ضد نادي الوحدة في ملعب الملك فهد الدولي.