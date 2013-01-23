لاتسيو يجبر يوفنتوس على التعادل في الوقت القاتل آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04 المصدر: روما - فرانس برس

بقي باب التأهل إلى نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم مفتوحاً بين يوفنتوس بطل الدوري والمتصدر الحالي ولاتسيو مع أفضلية للأخير، وذلك بعد انتهاء لقاء الذهاب بينهما بتعادلهما 1-1 الثلاثاء على ملعب الأول "يوفنتوس ارينا".



وبدأ يوفنتوس الذي خسر نهائي النسخة الماضية أمام نابولي حين مني بهزيمته الوحيدة للموسم ان كان في الدوري أو الكأس، في طريقه لحسم اللقاء لمصلحته بعد أن وضعه المدافع المعار إليه من اتالانتا فيديريكو بيلوسو في المقدمة بكرة رأسية (63).



ثم حصل فريق "السيدة العجوز" على عدد كبير من الفرص لكنه عجز عن ترجمتها الى إهداف فدفع الثمن إذ تلقت شباكه هدفا قاتلا قبل أربع دقائق على النهاية إثر ركلة ركنية من الجهة اليسرى وصلت الى ستيفانو ماوري على القائم البعيد فتابعها في الشباك (86).



ويأمل يوفنتوس الساعي الى بلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، أن يعوض نتيجة هذه المباراة عندما يحل ضيفا على أحد أبرز منافسيه على لقب الدوري هذا الموسم الثلاثاء المقبل على ملعب "اولمبيكو".



ويلعب غدا في المواجهة الثانية ضمن دور الأربعة فريق العاصمة الآخر روما مع ضيفه إنتر ميلان على أن يكون الإياب بينهما الأربعاء المقبل.



يذكر أن يوفنتوس يحمل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (9) مشاركة مع روما، فيما توج لاتسيو بخمسة ألقاب (آخرها عام 2009).



وتقام المباراة النهائية في 26 أيار/مايو المقبل على "اولمبيكو" بالذات.