مجرد سؤال آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

يتهم لاعبو الفريق الخاسر دائما (فترة التوقف) بأنها سبب لخسارتهم! وهو سبب مضحك وغير مقنع فإذا كانت فترة التوقف القصيرة مؤثرة سلبيا فكيف تحقق الفوز للفريق الآخر؟



- نحن نتفق على ان (ضغط) المباريات له تأثيرات سلبية على المدى المتوسط والطويل ولكن فترة التوقف القصيرة لابد ان تكون مقابلة لفترة الضغط وبالتالي فهي مفيدة ولها تأثيرات ايجابية على اللاعبين.



- مشكلة الذين يتهمون تلك الفترة أنهم لا يعترفون بأن السبب (فيهم) فمن المفترض ان يكون لدى كل فريق إستراتيجية واضحة لاستغلال فترة التوقف بالشكل الذي يسهم في توهج الفريق من خلال فكر الأجهزة الفنية والطبية والإدارية.



- وإذا ما كان لفترة التوقف تأثير سلبي فانه بدون شك على حساب اللاعبين الذين لم يستفيدوا من تلك الفترة بالشكل المطلوب نظرا (لظروف) معينة مثلا اللاعبون الذين لم يشاركوا مع المنتخب كلاعبين أساسيين هنا سيكون التأثير السلبي محدودا من خلال لياقة اللاعب وحساسية المباريات.



- كما ان فترة التوقف (ساهمت) في عودة اللاعبين المصابين أو المجهدين بالشكل السليم لفرقهم واندماج اللاعبين الجدد الذين تم تسجيلهم حتى الان في فترة الانتقالات الحالية والمتبقي عليها أيام قليلة في حين ان هناك فرقا لم تستطع تسجيل لاعبين وهذه الفرق بدون شك لم تستفد من فترة التوقف في التسجيل المبكر ومشاركة اللاعبين مع الفريق.



- الجولات القادمة ستكون جولات (نارية) فهي غير قابلة للتعويض وليس هناك مجال لخسارة أي نقطة خصوصا للفرق التي تتسابق على الصدارة والفرق التي تهرب من القاع واعتقد ان الصراع الكروي سيكون في اغلب مبارياته صراعا ليس من اجل الفوز فقط بل من اجل إبعاد الفارق عن المنافسين في (القمة) والمتصارعين (بالقاع).



- ظهر الفريق الأهلاوي أمام الفريق النصراوي بشكل مختلف بعد ان (استفاد) من فترة التوقف من الناحية النفسية بشكل اكبر بعد الضغوط الكبيرة التي واجهت الفريق ومدربه بعد المسابقة الاسيوية وقدم الفريق مع شقيقه النصر مباراة مثيرة وممتعة.



- مازال الفريق الفتحاوي (متوهجا) ومتصدرا بفضل العمل الفني والإداري والرغبة الكبيرة والثقة لدى اللاعبين بإمكانية مواصلة الفريق لجمع النقاط واعتقد بأن فترة التوقف تعتبر (متنفسا) كبيرا لفريق الفتح استفاد منها بالشكل الذي يخدم فيه الفريق واستطاع ان يتفوق على فريق الرائد بثلاثية جميلة ومازال لديه القدرة على العطاء.



- أسأل نفسي وانا أشاهد كل المنتمين للشارع الكروي يتحدثون عن كيفية عودة المنتخب السعودي إلى مكانته (المفقودة) وأتعجب عن ماذا كان يعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال العشر سنوات الماضية؟





نقلاً عن صحيفة "اليوم" السعودية

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