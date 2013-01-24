أمم إفريقيا غانا تفوز بصعوبة على مالي وتتصدر المجموعة آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: بورت إليزابيث - د ب أ

واصل المنتخب الغاني لكرة القدم عروضه غير المقنعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التاسعة والعشرين، وحقق فوزا هزيلا وصعبا 1-صفر على نظيره المالي، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا بجنوب إفريقيا.



ورفع المنتخب الغاني رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام نظيره المالي الذي تراجع للمركز الثاني في المجموعة انتظارا للمباراة الثانية بالمجموعة بين منتخبي الكونغو الديمقراطية والنيجر في وقت لاحق اليوم.



وتحسن أداء المنتخب الغاني في لقاء اليوم عن المباراة الأولى له بالمجموعة والتي تعادل فيها 2-2 مع نظيره الكونغولي، ولكنه ظل بعيدا عن مستواه الذي ظهر عليه في البطولتين الماضيتين وخاصة عن بطولة 2010 بأنجولا التي خسر فيها الفريق من نظيره المصري في المباراة النهائية، كما ظهر الفريق بعيدا تماما عن مستواه الذي كان عليه عندما بلغ دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.



وسجل مبارك واكاسو الهدف الوحيد للمباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 38.



وينتظر أن تكون المباراة بين منتخبي مالي والكونغو في الجولة الثالثة الأخيرة حاسمة على إحدى بطاقتي المجموعة في حالة فوز أو تعادل الكونغو في لقاء اليوم، بينما تبدو فرصة المنتخب الغاني أفضل في التأهل لدور الثمانية من خلال المباراة الأكثر سهولة له في هذه المجموعة عندما يلتقي منتخب النيجر يوم الاثنين المقبل.



وبدأت المباراة بحذر دفاعي من الفريقين وإن ظهر المنتخب المالي بشكل أفضل من حيث الانتشار في الملعب خلال الدقائق الأولى التي حاول فيها محاصرة منافسه بوسط ملعبه.



وكاد الحظ يبتسم مبكرا لمنتخب مالي عندما حصل الفريق على ضربة حرة داخل قوس منطقة الجزاء إثر ضغط رائع من سيدو كيتا على المدافع الغاني جون بانتسل الذي افتقد التنسيق مع حارس المرمى فاتاو داوودا مما دفع الأخير للإمساك بالكرة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة.



وبينما طالب لاعبو مالي ببطاقة حمراء مستحقة للحارس الغاني، فاجأ الحكم الإيفواري نوماندييه دوي الجميع واكتفى بإنذار الحارس ببطاقة صفراء.



وسدد كيتا الضربة الحرة بنفسه لتمر بجوار الحائط البشري الدفاعي، ولكنها مرت بجوار القائم مباشرة على يمين الحارس الغاني في الدقيقة الثامنة.



ورد المنتخب الغاني بهجمة سريعة في الدقيقة 13 إثر تمريرة طولية عالية وصلت إلى أسامواه جيان على حدود منطقة الجزاء حيث سددها قوية ولكنها ارتطمت بقدم أداما كوليبالي المكلف برقابته لتتحول إلى ضربة ركنية نجح الحارس المالي مامادو ساماسا في إبعادها بعد ذلك ليبعد الخطورة عن مرماه.



وبعد عدة دقائق هدأ فيها إيقاع اللعب وافتقدت المحاولات الهجومية من الفريقين للدقة في نهايتها، سدد الغاني هاريسون أول كرة قوية من مسافة بعيدة مرت فوق العارضة مباشرة.



وعاند الحظ نجوم غانا في الدقيقة 32 اثر ضربة حرة لعبها مبارك واكاسو رغم انزلاقه أثناء لعب الكرة لتصل على رأس إيمانويل بادو الذي لعبها مباشرة على يمين الحارس المالي، ولكن الكرة ارتطمت بالقائم وأكملت طريقها إلى خارج الملعب.



ولم يتأخر المنتخب الغاني في ترجمة صحوته في النصف الثاني من الشوط حيث حصل إيمانويل بادو على ضربة جزاء في الدقيقة 36 عندما تعرض للعرقلة من قبل اللاعب أداما تامبورا داخل منطقة الجزاء.



وسدد مبارك واكاسو ضربة الجزاء بيسراه على يسار الحارس المالي في الدقيقة 38 ليكون هدف التقدم لمنتخب غانا.



وفشلت محاولات الفريقين الهجومية في الدقائق الأخيرة من الشوط لينتهي بتقدم المنتخب الغاني بهدف ثمين.



وبدأ الشوط الثاني بفرصة خطيرة للغاية لمنتخب مالي اثر تمريرة طولية عالية وصلت إلى سيدو كيتا خلف مدافعي غانا، ولكنه لم يلحق بالكرة وهو على بعد خطوات من المرمى لتخرج الكرة إلى ضربة مرمى.



ورد واكاسو بتسديدة قوية من ضربة حرة احتسبت للمنتخب الغاني خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.



وسدد المالي ماهمان تراوري ضربة حرة في الدقيقة 52، ولكن الحارس الغاني تصدى لها ببراعة وأبعدها إلى ضربة ركنية لم تستغل.



ورد أسامواه جيان بتسديدة قوية من حدود منطقة جزاء مالي في الدقيقة 54 ولكن الكرة مرت بجوار القائم على يسار الحارس.



وشهدت الدقيقة 61 فرصتين خطيرتين لمالي الأولى اثر تمريرة لعبها محمدو سيسوكو من ناحية اليمين وقطعها المدافع الغاني جون بوي في الوقت المناسب قبل الهجوم المتحفز، والأخرى عندما مرر سيسوكو الكرة لتصل إلى زميله شيخ دياباتي المتحفز داخل منطقة الجزاء والخالي تماما من الرقابة، ولكنه لم يستطع السيطرة على الكرة خاصة في ظل التقدم الرائع من حارس المرمى الذي ضغط عليه لتخرج الكرة إلى ضربة مرمى.



ورد المنتخب الغاني بهجمة خطيرة في الدقيقة 65 ولكن الدفاع المالي تصدى لها بنجاح، بينما طالب لاعبو غانا بضربة جزاء اثر لمسة يد من المدافع فوسيني دياوارا ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب لعدم التعمد.



ورغم المحاولات المتعددة لمنتخب مالي بحثا عن هدف التعادل، شكلت هجمات غانا المرتدة السريعة خطورة فائقة في ظل اندفاع معظم لاعبي مالي للمساهمة في المحاولات الهجومية.



وباغت إيمانويل بادو الحارس المالي بتسديدة صاروخية زاحفة من ضربة حرة في الدقيقة 78 من مسافة بعيدة ولكن الحارس أبعدها بصعوبة لضربة ركنية لم تستغل.



وباغت الغاني البديل أسانتي سولومون، بعد نزوله مباشرة، الحارس المالي بتسديدة مفاجئة في الدقيقة 84 ولكن الكرة مرت بجوار القائم.



ولم تسفر هجمات الفريقين المتتالية في الدقائق التالية عن جديد لينتهي اللقاء بفوز ثمين للغاية لنجوم غانا.