إدارة اتحاد جدة تنجح في حل مشكلة المستحقات المالية آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: العربية.نت

نجحت إدارة اتحاد جدة في حل مشكلة الديون المالية على النادي، التي كانت تعيقه عن تسجيل اللاعبين المحترفين الجدد، ضمن قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وقامت الإدارة بتسليم بعض اللاعبين مستحقاتهم المالية، فيما وافق آخرون على تأجيل استلامه للمستحقات مراعاةً لظروف النادي الحالية، حيث وعدت الإدارة اللاعبين بتسليمهم كافة مستحقاتهم بعد التوقيع مع شركة راعية للنادي نهاية الموسم الحالي.



على جانب آخر، فقد تأكد غياب عدد من لاعبي الفريق عن لقاء الغد أمام الفيصلي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، واللاعبون الغائبون هم: سعود كريري، والشقيقان إبراهيم ونايف هزازي، وشافي الدوسري، وأسامة المولد.



وتأكدت مشاركة المحترف المجري جورجي شاندور، والمهاجم مختار فلاته، بالإضافة إلى قائد الفريق محمد نور ضمن قائمة الفريق الأساسية للمباراة.



على صعيد آخر، وقع نائب رئيس اتحاد جدة عادل جمجوم مع اللاعب البرازيلي بيل عقد انضمامه للفريق الكروي الأول بنظام الإعارة بعد أن اجتاز الكشف الطبي بنجاح.



وتمنى جمجوم للاعب التوفيق والمساهمة مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية.