الدوري السعودي الأهلي يواصل صحوتهوالشباب يعبر الوحدة آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: العربية.نت

واصل الأهلي صحوته في الدوري السعودي، بعد فوزه الكبير على ضيفه هجر 4-1 في المرحلة "17".



وافتتح الكولومبي خايرو بالومينو أهداف الأهلي في الدقيقة "11" من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.



وعزز الشاب مصطفى بصاص تقدم الأهلي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة "28", قبل أن يحرز مهاجم هجر فيصل الجمعان هدف تقليص الفارق لفريقه في الدقيقة "38".



وقبل نهاية الشوط الأول عاد مصطفى بصاص وسجّل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة "44".



وقبل نهاية المباراة بدقيقة سجّل البديل عيسى المحياني هدف الأهلي الرابع.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى "28" نقطة في المركز الرابع, بينما بقي هجر على رصيده السابق "14" نقطة في المركز قبل الأخير.



وفي الرياض اقترب الوحدة من العودة إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن مني بخسارته "15" في هذا الموسم من مضيفه الشباب 3-1 في المرحلة "17".



وسجّل أهداف الشباب مدافعه نايف القاضي في الدقيقة "39", والأرجنتيني سبستيان تيغالي في الدقيقة "67, 75".



وسجّل هدف الوحدة الوحيد علي مدحلي في الدقيقة "78".



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الشباب إلى "35" نقطة في المركز الثالث, بينما بقي الوحدة على رصيده السابق نقطتين في المركز الأخير.



وفي نجران انتزع الشعلة ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه نجران بعد فوزه 2-1 في المرحلة "17".



وسجّل أهداف الشعلة مسفر البيشي في الدقيقة "17", والمغربي حسن الطير في الدقيقة "80", وسجّل هدف نجران حمزة دردور في الدقيقة "63".



وارتفع رصيد الشعلة إلى "17" نقطة في المركز العاشر, وبقي نجران على رصيده السابق "19" نقطة في المركز الثامن.