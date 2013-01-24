الدوري السعودي الهلال يواجه الاتفاق والنصر يستقبل التعاون آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: العربية.نت

تستأنف لقاءات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، غداً الجمعة، بثلاثة لقاءات، حيث يستضيف الاتفاق ضيفه الهلال في مواجهة مثيرة، وفي جدة يلتقي الاتحاد بالفيصلي، ويحل التعاون ضيفاً على النصر في الرياض.



على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يسعى الهلال ملاحقة المتصدر الفتح، حين يواجه الاتفاق في لقاء مهم للفريقين، يدخل الاتفاق اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 26 نقطة، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 وخسر 5 لقاءات، فيما يسعى الهلال لتضييق الخناق على الفتح الذي يفصله عنه 4 نقاط، واستطاع الهلال الفوز في 12 لقاء وخسر لقاءين وتعادل في مثلهما.



وفي جدة، يدخل الاتحاد اللقاء بعد تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين يأتي في مقدمتهم المحترف المجري ساندرو، حيث يسعى الاتحاد لعودة نغمة الانتصارات عبر بوابة الفيصلي، يملك الاتحاد 22 نقطة جمعها من فوزه في 5 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 4 لقاءات، فيما يحل الفيصلي في المركز 12 حيث خسر في 7 لقاءات وتعادل في 5 ولم يفز إلا في 3 لقاءات خاضها حتى الآن وفي رصيده 14 نقطة.



وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يواجه النصر ضيفه التعاون، ويأمل النصر في استمرار منافسته على بطولة الدوري، بالرغم من الخسارة في لقائه السابق أمام الأهلي، ويملك النصر 28 نقطة بعد فوزه في 8 لقاءات وخسر 4 وتعادل في 4 ويحل في المركز الخامس، فيما يدخل التعاون اللقاء محتلاً المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.