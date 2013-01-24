الهدوء الاتحادي والديون آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

فريق الاتحاد ولأول مرة منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة أنهى إجراءات ضم اللاعبين غير السعوديين بدون أي ضجيج يذكر على غير العادة التي جرت في تعاقدات الاتحاد خاصة في السنوات العشر الاخيرة.



وربما تكون هذه الصفقات التي تمت بدون ضجيج إعلامي قريبة إلى النجاح مع العميد فهي بعيدة عن الضغوطات وهذا سيساعدها على التأقلم السريع مع الفريق وتقديم مستوى فني يضيف للفريق الاتحادي الفريدي ومختار فلاتة والبرازيلي بيل والمجري ساندور رباعيا سيساعد في إعادة العميد لتوهجه وإخراجه من دوامة وأزمة عدم الاتزان المصاحبة للفريق مؤخرا بعد انتهاء فترة التسجيل الشتوية.



وإذا ما تجاوز نادي الاتحاد مشاكله المالية وتمكن من قيد وتسجيل لاعبيه، فالأمور كلها سيحملها على عاتقه كانيدا، فالتبريرات إذا ما استمر الإخفاق ستكون غير مقبولة والأسباب مرفوضة، فترة التوقف شهدت تحركات من الإدارة الاتحادية لترتيب الوضع داخل الفريق الأول لكرة القدم ومحاولة إبعاد اللاعبين عن الإعلام وعزلهم عن مشاكل النادي الحالية.



عناصريا مع الإضافات الجديدة أصبح الفريق مكتمل الخطوط تقريبا، التركيز على بطولة كأس الأبطال والتخطيط لتحقيقها من المفترض أن يكون الهدف الذي تعمل إدارة الفريق وجهازه الفني للظفر به، فهذا اللقب إذا ما تحقق سيمنح اللاعبين دفعة معنوية ونفسية هم بأشد الحاجة إليها في ظل الظروف الراهنة لنادي الاتحاد، العودة للظهور في دوري أبطال آسيا 2014 ستكون عبر الفوز ببطولة الأبطال السعودية، بطولة إذا ما حققها الاتحاد سيكون لها مردود إيجابي على الجانبين الإداري والفني بعد سلسلة الإخفاقات الأخيرة هذا الموسم، فترة تسجيل اللاعبين الحالية هي اختبار للعلاقة التي تربط المونديالي وأعضاء شرفه ولاعبيه، فحتى الآن لا يوجد أي حراك شرفي ملموس لتوفير دعم مالي لحل مشكلة الديون أو حتى المساهمة في حلها ليستطيع النادي تسجيل محترفيه الجدد.



اللاعبون بين المطالبة بمستحقاتهم والانتماء لناديهم باختصار إنه اختبار التضحية ومدى العشق وحجمه، الوضع المالي للنادي المسؤول عنه الإدارة السابقة لكن الإدارة الحالية تلام لاستلامها النادي وهي على علم بالديون التي تحاصره ولكن لم نر خطوات لعلاج هذه العلة، رغم الظروف الصعبة والخسائر التي يتلقاها الفريق إلا أن جمهور الاتحاد واصل الدعم والحضور المميز وجاء على رأس قائمة أكثر الجماهير حضورا حتى الآن، نايف هزازي والصبياني وفهد المولد ومختار فلاتة أربعة مهاجمين محليين التنافس بينهم سيصب لمصلحة العميد وسيرفع من مستوى اللاعبين إضافة إلى المهاجم البرازيلي بيل الذي إذا ما ظهر فنيا بشكل جيد فإن هجوم الاتحاد سيكون الأقوى، يا تنجح جمهور العميد في اختبار العشق فهل ينجح الشرفيون واللاعبون ؟



هذا ما سنعرفه بعد يناير، العقد الاستثماري لنادي الاتحاد تترقبه عدة جهات بشغف كبير لماذا؟ الكاميروني امبامي حضر بتوصية كانيدا وأثبت أنه اختيار جيد، كانيدا هو أيضا من طلب التعاقد مع المجري ساندور فهل يكون اختيارا يضيف لوسط الاتحاد ؟.



نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية

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