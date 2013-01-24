كاسياس يبتعد عن مرمى ريال مدريد شهرا بسبب كسر إصبعه آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن ابتعاد حارس مرماه المخضرم إيكر كاسياس عن الملاعب لمدة شهر تقريبا بعد كسر أحد أصابع يده اليسرى.



وتعرض كاسياس /31 عاما/ للإصابة، أمس الأربعاء، إثر اصطدامه بالمدافع ألفارو أربيلوا خلال المباراة التي تعادل فيها ريال مدريد مع مضيفه بلنسية 1-1 بمسابقة كأس ملك إسبانيا.



وتأهل ريال عقب هذه المباراة إلى الدور قبل النهائي من مسابقة الكأس لتفوقه 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة أمام بلنسية بدور الثمانية، وسيلتقي ريال مدريد في قبل النهائي مع الفائز من مواجهة ملقة مع برشلونة.



وقال ريال مدريد اليوم في بيان رسمي "نؤكد أن اللاعب إيكر كاسياس يعاني من كسر في اليد اليسرى".



وتأتي إصابة قائد المنتخب الإسباني في توقيت صعب بالنسبة لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو، الذي عليه أن يخوض في الأسبوع المقبل لقاء الذهاب للدور قبل النهائي لبطولة كأس الملك، على الأرجح أمام غريمه الأزلي برشلونة، الذي سيحدد تذكرة تأهله الليلة أمام ملقه.



كما يخوض فريق العاصمة الإسبانية في 13 فبراير/شباط المقبل مواجهة الذهاب لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي.



وذكر ريال مدريد أن رئيسه فلورنتينو بيريز سيعقد اليوم مؤتمرا صحافيا، يكشف فيه على الأرجح مزيدا من التفاصيل حول حالة اللاعب واستراتيجية النادي لتعويض غيابه عن التشكيل الأساسي.



كان الحارس قد غادر الملعب بعد أن ركله زميله أربيلوا في يده عن دون قصد، وقد بدت عليه آثار الألم الشديد، ليشارك بدلا منه بديله أنطونيو أدان، الذي يتحمل إلى حد كبير مسؤولية الهدف الذي سجله بلنسية.