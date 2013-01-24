يوفنتوس يضم الإسباني ليورنتي رسمياً آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: روما - فرانس برس

سيعزز يوفنتوس حامل لقب ومتصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم صفوفه في يوليو المقبل/تموز، بتعاقده مع مهاجم أتلتيك بلباو الدولي الإسباني فرناندو ليورنتي.



وأعلن فريق "السيدة العجوز" اليوم الخميس أن ليورنتي (27 عاما) سينضم في مطلع يوليو/تموز، تاريخ انتهاء عقده مع الفريق الباسكي، لمدة أربعة أعوام إلى يوفنتوس، "وافق اللاعب على الانتقال لمدة أربعة أعوام عندما ينتهي عقده مع أتلتيك بلباو".



ويملك العملاق الإيطالي أربعة مهاجمين في الوقت الحاضر، هم: المونتينيغري ميركو فوسينيتش، وسيباستيان جوفينكو، وفابيو كوالياريلا، واليساندرو ماتري.



وسجل ليورنتي (93ر1م و88 كلغ) سبعة أهداف في 21 مباراة دولية، وساهم بوصول فريقه إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني الذي أحرز اللقب 3-صفر.



ويتصدر الفريق الذي يشرف عليه المدرب أنطونيو كونتي ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 5 نقاط عن نابولي ولاتسيو، ويواجه سلتيك الأسكتلندي في ذهاب الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.