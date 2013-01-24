يونس محمود الوكرة فسخ عقدي وطالبني بالشرط الجزائي آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: الدوحة - فرانس برس

أكد المهاجم الدولي العراقي يونس محمود، اليوم الخميس، أن فريقه الوكرة القطري لكرة القدم ورطه في المفاوضات مع السد للانتقال إلى صفوفه بعدما قرر الاستغناء عن خدماته.



وقال محمود في حديث لصحيفة "الراية" القطرية: "إن مسؤولي الوكرة أبلغوني بالاستغناء عني، وعلي اختيار النادي الذي سأنضم إليه، ثم فؤجئت برفضهم وتمسكهم بي وهو ما وضعني في ورطة مع السد الذي اخترت اللعب معه"، مشيرا إلى أنه تلقى عروضا أخرى في قطر وعرضا من خارجها.



وكشف يونس أن الوكرة فاجأه عندما طالبه بدفع مليون دولار قيمة الشرط الجزائي إذا أراد الرحيل أو فسخ العقد، وقال: "الوكرة هو الذي استغنى عني وأخبرني مسؤولوه بذلك عقب العودة من كأس الخليج بالمنامة فكيف أدفع الشرط الجزائي وهم الذين استغنوا عني؟".



وأشار إلى أنه لم يكن من المقرر خوض المباراة الأخيرة لفريقه أمام السيلية والتي أنقذ الوكرة فيها من الخسارة بتسجيله هدفين من الأهداف الثلاثة، وقال إن مسؤولي الوكرة طلبوا منه خوض المباراة مقابل تسريحه للعب لنادي السد.



وأوضح أن المفاوضات بين الناديين لا تزال مستمرة، وأنه بانتظار حسمها خلال أيام، مؤكدا أن ما حدث لا يليق به وباسمه وبتاريخه.



وتطرق يونس إلى اعتزاله اللعب دوليا، وقال إن الفكرة راودته بعد خليجي 21، لولا اتصالات الجماهير والمدرب حكيم شاكر، خصوصا في المرحلة القادمة التي يشهد فيها المنتخب العراقي إعادة بناء وبحاجة إلى خبرته.



وختم أنه من الصعب عليه أن يخذل جماهير بلاده ومدربه، كما أن القرار الذي لم يتخذه حتى الآن، صعب للغاية.