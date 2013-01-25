أهلي جدة يسجل محترفه الجديد البرازيلي برونو سيزار آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: جدة - د ب أ

أعلن نادي أهلي جدة السعودي أنه تسلم البطاقة الدولية الخاصة بمحترفه الجديد البرازيلي برونو سيزار بعدما أرسل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم البطاقة إلى نظيره السعودي مستكملاً الإجراءات الرسمية لانتقال سيزار إلى الأهلي بعقد يمتد ثلاثة مواسم ونصف الموسم.



وكان نادي بنفيكا البرتغالي تلقى تحويلاً مالياً من الأهلي بقيمة الصفقة ليتم بذلك تسجيل اللاعب رسمياً في كشوف الأهلي.



وأعلن الأهلي مساء الأحد الماضي عن تعاقده رسمياً مع سيزار (24 عاماً) صانع الألعاب البرازيلي ولاعب خط وسط بنفيكا.



وأشارت مصادر إلى أن قيمة الصفقة بلغت ما يزيد على عشرة ملايين يورو.



ولعب سيزار للعديد من الأندية البرازيلية بداية من نادي أولبرا ثم انتقل إلى نورويستي وبعدها لنادي سانتو أندري قبل الانتقال لكورينثيانز في 2010 ومنه انطلق لتمثيل المنتخب البرازيلي في 2011.



وتألق سيزار ليترك كورينثيانز وينتقل بعدها إلى بنفيكا أشهر أندية البرتغال، وشارك في العديد من المباريات بدوري أبطال أوروبا أمام برشلونة وتشيلسي ومانشستر يونايتد.



وطلبت أندية عملاقة في أوروبا مثل ميلان الإيطالي ومارسيليا وباريس سان جيرمان الفرنسيين وآنجي الروسي التعاقد مع اللاعب حيث يعد سيزار من أبرز صناع اللعب في الدوري البرتغالي في الفترة الماضية.