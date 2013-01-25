الأهلي يسمح للاعبيه بمتابعة محاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: القاهرة - رويترز

مدد نادي الأهلي المصري، بطل إفريقيا، راحة لاعبيه ليوم إضافي ليتيح لهم فرصة لمتابعة جلسة مرتقبة للنطق بالحكم في محاكمة متهمين بأسوأ كارثة في تاريخ الرياضة المصرية يوم السبت.



وتترقب مصر الحكم على متهمين بقتل أكثر من 70 شخصاً معظمهم من مشجعي الأهلي في استاد النادي المصري ببورسعيد في أول فبراير/شباط 2012 بعد نهاية مباراة بين الناديين في الدوري الممتاز.



وأعلن الأهلي أكثر أندية مصر فوزاً بالألقاب وبطل إفريقيا سبع مرات، وهو رقم قياسي، يوم الخميس، أنه مدد فترة الراحة للاعبين الذين يستعدون لانطلاق الدوري الممتاز بعد عام من التوقف لتشمل يوم الجلسة المرتقبة.



وقال النادي في بيان بموقعه على الإنترنت "قرر الجهاز الفني للأهلي مد راحة لاعبيه لمدة يومين بدلاً من يوم واحد لتصبح الجمعة والسبت، وذلك ليتفرغ اللاعبون والجهاز الفني والاداري والطبي لمتابعة جلسة النطق بالحكم".



وأضاف البيان "كان من الصعب جداً أن يؤدي الفريق مرانه المعتاد صباح السبت لاسيما في ظل انشغال الجهاز الفني واللاعبين بجلسة النطق بالحكم".