الدوري السعودي الاتفاق يقتل فرحة الهلال في الدقيقة الأخيرة

النصر يقهر التعاون.. والاتحاد يتخطى الفيصلي

قتل لاعب الاتفاق البديل علي الزقعان فرحة الهلال، بعد نجاحه في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الأخيرة من مباراتهم التي احتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في ختام المرحلة "17" من الدوري السعودي, والتي انتهت بتعادلهما 2-2.وشهد الشوط الأول أفضلية هلالية على معظم مجرياته, وانتظر الهلال حتى الدقيقة "37" لتعلن عن تقدمه بهدف عن طريق متوسط ميدانه سالم الدوسري، بعد فاصل مهاري تجاوز به مدافعي الاتفاق ووضع الكرة على يسار حارس الاتفاق فايز السبيعي.ومع بداية الشوط الثاني أجرى مدرب الاتفاق سكورزا تغييرين بدخول اللاعب أحمد عكاش بديلاً لأحمد المبارك, والمهاجم يوسف السالم المنتقل للهلال مطلع الموسم المقبل بديلاً لإبراهيم البراهيم.وتحسن مستوى الاتفاق في بداية الشوط، وتمكن الظهير الأيمن علي الزبيدي من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة "62"، بعد أن لعب عرضية اصطدمت بمدافع الهلال عبدالله الزوري لتغالط الحارس عبدالله السديري وتسكن الشباك الزرقاء.بعد الهدف حاول الهلال الرد سريعاً على هدف الاتفاق، ونجح بعد مرور أربع دقائق بعد أن حول الكوري بيونغ سوو عرضية ياسر الشهراني برأسه في مرمى حارس الاتفاق فايز السبيعي.وفي الدقيقة "90+3" وفي ظل غمرة الأفراح الهلالية بانتظار صافرة الحكم، استغل البديل علي الزقعان خطأ من مدافع الهلال عبدالله الزوري الذي أخفق في إبعاد الكرة ليسدد الكرة في مرمى الحارس عبدالله السديري.وبهذا التعادل ارتفع رصيد الهلال إلى 39 نقطة في المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الفتح الذي يمتلك فرصة لتوسيع الفارق حينما يلاقي الأهلي، الأحد المقبل، في مباراة مؤجلة.وارتفع رصيد الاتفاق إلى "27" نقطة في المركز السادس وبفارق نقطة عن الأهلي الخامس والاتحاد السابع.

وفي الرياض نجح النصر في تحويل خسارته من ضيفه التعاون بهدفين نظيفين إلى فوز بثلاثة؛ لينجح في استعادة المركز الرابع الذي خطفه الأهلي أمس، بعد فوزه على هجر في المرحلة "17" من الدوري السعودي.



وبدأ الأورغوياني كارينو مدرب النصر المباراة بتكتيك هجومي، بعد إشراكه لأربعة مهاجمين، هم: محمد السهلاوي وخايمي أيوفي وسعود حمود والبرازيلي باستوس على حساب لاعبي الوسط حسني عبدربه وعبده عطيف وخالد الزيلعي.



وبدأت المباراة بضغط هجومي نصراوي على مرمى التعاون كاد من خلاله أن يسجل ثلاثة أهداف عن طريق مهاجمه الإكوادوري أيوفي الذي جانبه التوفيق في جميع الهجمات.



وفي الدقيقة "22" فاجأ التعاون نظيره النصر بهدف عن طريق قائده محمد الراشد الذي حول عرضية أحمد مفلح برأسه في مرمى حارس النصر عبدالله العنزي.



بعد الهدف حاول النصر العودة سريعاً بتسجيل هدف التعادل إلا أنهم دفاع التعاون وحارسه كانت لهم الكلمة العليا في الشوط الأول.



في الشوط الثاني انتظر مدرب النصر حتى الدقيقة "56" ليجري أول تبديلاته بدخول المصري حسني عبدربه كبديل للظهير الأيمن خالد الغامدي.



وفي الدقيقة "61" نجح التعاون في الاستفادة من الاندفاع النصراوي، ومن هجمة

مرتدة قادها أحمد مفلح وبتمريرة ثنائية بينه وبين محمد الراشد نجح مفلح في تسجيل الهدف الثاني للتعاون.



بعد الهدف عزز مدرب النصر وسط فريقه بدخول خالد الزيلعي كبديل لسعود حمود، ونجح النصر في السيطرة على مجريات المباراة, وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة "66" بعد لمس الكرة ليد مدافع التعاون سند شراحيلي, نجح من خلالها الإكوادوري أيوفي في تسجيل الهدف الأول لفريقه.



وواصل النصر سيطرته على مجريات المباراة وشن هجماته على مرمى التعاون لحين الدقيقة "85" التي شهدت تسجيل هدف التعادل للنصر عن طريق مهاجمه الإكوادري أيوفي.



وفي الدقيقة"88" سدد البرازيلي باستوس كرة قوية من داخل منطقة الجزاء التعاونية سكنت شباك الحارس فهد الثنيان.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى "31" في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الذي تنتظره مواجهة مؤجلة أمام الفتح، الأحد المقبل, وبقي التعاون على رصيده السابق "11" نقطة في المركز الحادي عشر.



وفي المجمعة نجح الاتحاد في تحقيق فوز مستحق على مضيفه الفيصلي 2-صفر في المرحلة "17" من الدوري السعودي.



وسجّل أهداف الاتحاد مهاجمه فهد المولد في الدقيقة "9" والمنتقل حديثاً لصفوف الفريق من الشباب مختار فلاته في الدقيقة "74".



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد إلى 25" نقطة في المركز السابع, وبقي الفيصلي على رصيده السابق "14" نقطة في المركز "12".