الزمالك يشكو البنيني رزاق لـالفيفا بسبب مواصلة غيابه آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: القاهرة - جمال محمد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة ممدوح عباس رفع شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طريق الاتحاد المصري ضد مهاجمه البنينى رزاق، الذي واصل غيابه عن التدريبات منذ شهرين؛ وذلك لحفظ حقوق النادي بعدما تردد عن قيام اللاعب بإجراء اختبارات بأحد الأندية الألمانية التي تلعب في دورى الدرجة الثانية.







وأكد عضو مجلس الإدارة إبراهيم يوسف لـ"العربية.نت" بأن قرار الجهاز الفني كان صائبا بعدم قيده في القائمة الإفريقية، ولكننا في نفس الوقت كمجلس إدارة ولجنة كرة أصررنا على قيده في القائمة المحلية حتى لا نمنح اللاعب فرصة فسخ تعاقده بدون أن يستفيد منه الزمالك ماديا في حال بيعه أو إعارته، خاصة وأنه مرتبط بتعاقد مع النادي لمدة موسمين آخرين.



وأضاف "ما تردد أن النادي الأهلي يسعى لضم اللاعب لا يقلقنا، ولا أعتقد أنه صحيح لاسيما وأن اللاعب مقيد في قائمة الزمالك للموسم الجديد، ولا يحق له الانتقال إلى أي ناد آخر إلا بعد الحصول على الاستغناء من الزمالك حتى لو قام بفسخ تعاقده من طرف".



وأشار يوسف إلى أن مجلس الإدارة يسعى حاليا إلى إنهاء أزمة المستحقات المالية للاعبين البوركينى عبدالله سيسيه والكاميرونى موندمو.







من ناحية أخرى، كشف رئيس لجنة التعاقدات الدكتور عبدالله جورج أنه أجّل التفاوض مع الرباعي أحمد جعفر وأحمد سمير وإبراهيم صلاح وصبري رحيل لحين وضوح الرؤية بالنسبة لعودة الدورى وبسبب المظاهرات التي تشهدها البلاد حاليا.