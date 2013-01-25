برشلونة يقصي ملقة ويضرب موعداً مع ريال مدريد في نصف النهائي آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: مدريد - فرانس برس

حقق برشلونة فوزاً كبيراً على مضيفه ملقة 4-2 اليوم الخميس، وتأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم ليواجه غريمه التقليدي ريال مدريد.



وكان الفريقان تعادلا الأسبوع الماضي 2-2 في ذهاب ربع النهائي، عندما أكمل ملقة المباراة على ملعب "كامب نو" بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه ناتشو مونريال، قبل أن يسجل هدف التعادل في الوقت القاتل عبر لاعبه الشاب ايغناسيو كاماتشو.



وتأهل برشلونة، حامل اللقب 26 مرة آخرها الموسم الماضي (رقم قياسي)، لتقدمه بمجموع المباراتين 6-4، وسيواجه ريال مدريد المتأهل أمس الأربعاء على حساب فالنسيا.



وكان ملقة بحاجة إلى التعادل صفر-صفر أو 1-1 للتأهل إلى نصف النهائي، علماً بأن فوزه الأخير على برشلونة يعود إلى الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2003 حين اكتسح الأخير 5-1.



وكان الفريق الكاتالوني، تغلب أيضاً على ملقة 3-1 في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري على ملعب "لا روساليدا".



ومني برشلونة بخسارة أولى في الليغا السبت الماضي أمام مضيفه ريال سوسيداد 3-2 في مباراة طرد فيها مدافعه جيرار بيكيه وشهدت ارتكاب عدة أخطاء من دفاعه، ما لم يمنعه من البقاء متصدراً للترتيب بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد.



على ملعب "روساليدا"، كسر دانيال الفيش مصيدة التسلل بعد تمريرة من القائد تشافي، ولعب عرضية مقشرة إلى بيدرو الذي عكسها برأسه داخل شباك ملقة (8).



ولم يتأخر خواكين سانشيز في معادلة الأرقام، إذ استلم كرة على حافة المنطقة وباغت فيها الحارس خوسيه بينتو بتسديدة أرضية إلى يساره (12).



وطالب لاعبو ملقة بركلة جزاء إثر لمسة من جيرار بيكيه داخل منطقة الجزاء (19).



وفي بداية الشوط الثاني، لعب أندريس اينيستا عرضية على حدود المنطقة هيأها قلب الدفاع بيكيه بصدره لنفسه وسددها بيسراه أرضية إلى يسار الحارس الكاميروني ادريس كاميني، مستعيداً التقدم للاعبي المدرب جوردي رورا الذي قاد الفريق في ظل سفر المدرب تيتو فيلانوفا إلى نيويورك للعلاج من مرض السرطان (49). وجاء هدف بيكيه بعد يومين من ولادة طفله ميلان من صديقته المغنية الكولومبية شاكيرا.



واشتعلت المباراة عندما سجل المهاجم الباراغوياني روكي سانتا كروز هدف التعادل بعد إنجاز من حارسه ادريس كاميني أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، فسدد أرضية قوية من حدود المنطقة سكنت زاوية الحارس بينتو (68).



وتقدم برشلونة للمرة الثالثة وهذه المرة عن طريق اينيستا الذي استلم تمريرة رائعة من سيسك فابريغاس ولعبها أرضية في شباك ملقة (76).



وازدادت صعوبة المضيف خصوصاً أنه أصبح بحاجة إلى هدفين في آخر ربع ساعة للتأهل إلى نصف النهائي.



ولم يقبل ميسي، أفضل لاعب في العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة، أن تمر المناسبة مرور الكرام، فوقع على هدف برشلونة الرابع برأسية من داخل المنطقة بعد عرضية أخرى من البرازيلي المتألق دانيال الفيش (80) قبل أن يستبدله رورا بدافيد فيا في ظل حسم النتيجة.



وعاد أتلتيكو مدريد، ثاني ترتيب الدوري، بالتعادل من أرض ريال بيتيس وتأهل إلى نصف النهائي. فبعد فوزه ذهاباً 2-صفر على ملعبه "فيسنتي كالديرون" الأسبوع الماضي، تعادل أتلتيكو مع مضيفه 1-1 اليوم الخميس على ملعب "بنيتو فيارمين" في إياب ربع النهائي، وتأهل لملاقاة إشبيلية.



وسجل البرازيلي دييغو كوستا (45) هدف أتلتيكو وخورخي مولينا (90 من ركلة جزاء) هدف بيتيس.



ويسعى أتلتيكو إلى لقبه الأول في المسابقة منذ 1996 عندما فاز حينها في النهائي على برشلونة 1-صفر بعد التمديد بمشاركة مدربه الحالي الأرجنتيني دييغو سيميوني.



وتبدو الطريق أمام أتلتيكو ممهدة لبلوغ النهائي للمرة التاسعة عشرة في تاريخه المتوج بتسعة ألقاب في المسابقة حتى الآن، إذ إن القرعة جنبته مواجهة العملاقين برشلونة حامل اللقب وريال مدريد في دور الأربعة، لأنه سيلتقي إشبيلية الذي تأهل على حساب ريال سرقسطة.



وستكون المواجهة بينهما إعادة لنهائي 2010 حين فاز النادي الأندلسي 2-صفر.