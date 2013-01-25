فيرغسون يبرر تصريحاته المنتقدة للتحكيم في الدوري الإنكليزي آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: دبي - آيات عبدالله

برر السير أليكس فيرغسون، المدير الفني لمانشستر يوناتيد متصدر الدوري الإنكليزي، تصريحاته التي انتقد فيها التحكيم في الدوري الإنكليزي بأنها جاءت بعد الأداء الصادم الذي ظهر به حكم مباراة فريقه ضد توتنهام، عندما رفض احتساب ركلة جزاء لمصلحة فريقه.



وكان فيرغسون قد انتقد التحكيم في مباراة فريقه مع توتنهام والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي، ليخرج الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم ببيان طالب فيه فيرغسون بتوضيح تلك التصريحات التي صدرت منه.



وصب فيرغسون جام غضبه على الحكم المساعد سيمون بيك، لدرجة أن الاتحاد الإنكليزي اعتبرها تشكيكا في نزاهة الحكم، بعدما تغاضى عن الإشارة لركلة جزاء إثر سقوط نجم اليوناتيد روني داخل منطقة الجزاء، وأدى لحدوث احتجاج كبير من فيرغسون.



وقال فيرغسون إن الحكم بيك لديه تاريخ مع مانشستر يوناتيد في مثل هذه الأخطاء، حين رفض احتساب تسلل على العاجي ديديه دروغبا في العام 2010 الذي نجح في إحراز هدف في مرمى اليوناتيد.



وطالب الاتحاد الإنكليزي من فيرغسون إرسال توضيحات حول هذه الانتقادات، قبل مساء الخميس، وهو ما تم بالفعل من قبل المدير الفني لليوناتيد، في انتظار ما ستؤول إليه قرارات الاتحاد الإنكليزي فيما يخص معاقبته من عدمه.



وسبق لفيرغسون أن تعرض لعقوبات عدة من قبل الاتحاد الإنكليزي، كان آخرها في العام 2011 عندما انتقد الحكم مارتن اتكينسون، ما كلفه الإيقاف خمس مباريات وتغريمه 30 ألف جنيه إسترليني.



وقد يواجه فيرغسون عقوبة الإيقاف نظرا لما اشتلمت عليه تصريحاته من تشكيك في نزاهة الحكم بيك.



في غضون ذلك، اتهم الإسباني رافائيل بنيتيز المدير الفني لتشيلسي الإنكليزي فيرغسون بأنه يمارس نوعا من الضغط على الحكام، مطالبا الاتحاد الإنكليزي بالتصرف بمسؤولية تجاه تصريحات فيرغسون.



وهذه هي المرة الثانية التي ينتقد فيها بنتيز فيرغسون، حيث سبق وأن انتقده قبل نحو 4 سنوات أبان تولي بنيتيز تدريب ليفربول، وقد اتهمه بنفس الأسلوب بالضغط على الحكام.



يذكر أن مانشستر يوناتيد يتصدر ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بفارق خمس نقاط عن ملاحقه وجاره حامل اللقب مانشستر سيتي، حيث يملك 56 نقطة وبفارق 11 نقطة عن تشلسي صاحب المركز الثالث، بعد مضي 23 جولة من عمر الدوري الإنكليزي.