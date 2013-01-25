فينغر يطالب بإلغاء فترة الانتقالات الشتوية آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: لندن - رويترز

قال آرسين فينغر مدرب أرسنال، اليوم الجمعة، إنه يجب إلغاء فترة الانتقالات الشتوية أو على الأقل وضع قيود عليها بداعي أنها غير عادلة للدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الذي ينافس فيه.



ورغم أن أرسنال لم يتعاقد مع أي لاعب جديد تمكن منافسه نيوكاسل يونايتد من ضم عدة لاعبين، منهم الخماسي الفرنسي موسى سيسوكو وماساديو حيدرة وماتيو ديبوشي ويوان جوفران ومابو يانغا مبيوا.



وقال فينغر في مؤتمر صحافي: "أعقد أنه يجب إلغاء فترة الانتقالات الشتوية أو قصرها على لاعبين اثنين فقط".



وأضاف "هذا غير عادل للدوري لأن الأندية التي لعبت مرتين أمام نيوكاسل مثلا تملك أفضلية على الأندية التي واجهته مرة واحدة بعدما اشترى ستة أو سبعة لاعبين".



ولم يستبعد فينغر التعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الجارية، لكنه قال إن النادي ليس في حاجة إلى ذلك.



وأضاف "إذا كان هناك لاعب سيدعم التشكيلة سنضمه لكننا لدينا العناصر الموجودة بالفعل. هناك لاعبان في كل مركز وهذا يكفي إضافة إلى اللاعبين الشبان".



ويحتل أرسنال المركز السادس في الدوري الانكليزي برصيد 38 نقطة، بينما يتصدر غريمه مانشستر يونايتد المسابقة وله 56 نقطة.