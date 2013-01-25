لاعب غاني يحتفل بـلفظ الجلالة على قميصه آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: غزة - محمود زقوت

خطف النجم الغاني مبارك واكاسو الأضواء خلال لقاء منتخب بلاده أمام مالي لحساب الجولة الثانية من لقاءات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام جنوب إفريقيا.



وأثار لاعب المنتخب الغاني المحترف بفريق "إسبانيول" الإسباني اهتمام وسائل الإعلام حين احتفل بالهدف الذي سجله لمنتخب بلاده في شباك منتخب مالي والذي قاده للفوز في الجولة الثانية، حيث احتفل بتسجيله الهدف على طريقته الخاصة، بعدما رفع قميصه عقب تسجيله الهدف وظهر مرتدياً قميص كتب عليه جملة "Allah Is Great" والتي تعني بالعربية "الله أكبر".



وقاد الهدف الذي أحرزه واكاسو منتخب بلاده لتحقيق فوز ثمين على المنتخب المالي، ليعوض خسارته نقطتين ثمينتين أمام منتخب الكونغو الديموقراطية في الجولة الأولى ويعتلي صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط.



وأعاد مبارك واكاسو إلى الأذهان ذكريات نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2006، حينما أبرز صانع ألعاب المنتخب المصري محمد أبوتريكة عبارة "نحن فداك يارسول الله" عقب تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده في مباراة كوت ديفوار.



وسيغيب نجم نادي إسبانيول عن المباراة الثالثة لمنتخب بلاده، والتي ستجمعه بمنتخب النيجر متذيل المجموعة بسبب حصوله على بطاقتين صفراوتين في المباراتين السابقتين.



ومن المتوقع أن يواجه اللاعب الغاني أيضاً عقوبة إضافية، على خلفية إظهاره لشعار ديني احتفالاً بالهدف الذي سجله وهذا ما تمنعه قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وتنص المادة الرابعة من القانون على منع اللاعبين من إظهار ملابس داخلية تحمل شعارات أو دعايات لأي أطراف سياسية أو دينية أو شخصية، على أن يتعرض اللاعب الذي يقدم على مخالفة هذا القانون للعقوبة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.