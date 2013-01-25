مانشيني بالوتيلي لن يعار إلى ميلان وسيبقى معنا فترة طويلة آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: لندن - فرانس برس

أكد المدرب الإيطالي لمانشستر سيتي الإنكليزي روبرتو مانشيني أن مواطنه المهاجم الدولي ماريو بالوتيلي لن يعود إلى بلاده خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل الدفاع عن ألوان ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مشيرا إلى أن "سوبر ماريو" قد يبقى مع بطل الدوري الممتاز لفترة طويلة.



وذكرت بعض التقارير أن ميلان يسعى للتعاقد مع بالوتيلي، لكن نائب رئيس النادي اللومباردي أدريانو غالياني اعتبر أن مبلغ الـ37 مليون يورو الذي يطالب به سيتي من أجل تخليه عن لاعبه "المشاغب" مبالغ به.



وذكرت وسائل الإعلام أن ميلان حاول إقناع سيتي بإعارته بالوتيلي حتى نهاية الموسم، رغم أن رئيس النادي الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني وصف المهاجم الدولي بـ"التفاحة المهترئة" قبل أن يعتذر لاحقا عن ذلك.



وقال رئيس ميلان حينها: "إن اسم بالوتيلي لم يراودني إطلاقا، أنه تفاحة مهترئة ويمكن أن تنتقل عدواها إلى المجموعة إذا أتى إلى ميلان".



وصوب بيرلوسكوني تصريحه لاحقا، قائلا: "كنت أتحدث عن حضور إيجابي في غرف الملابس. لم أكن أعني بالوتيلي وأعتذر إذا اعتبرت كلماتي بمثابة الانتقاد له".



ويبدو أن بيرلوسكوني لم يكن "يراوغ" في مسألة عدم رغبة فريقه بضم بالوتيلي، لأن مانشيني أكد أن سيتي لم يحصل على أي عرض بشأن أي من لاعبيه، مضيفا "لم يتقدم لنا أي عرض بشأن ماريو أو أي لاعب آخر. ما زال هناك ثلاثة أعوام في عقد ماريو. لا نملك العدد الكافي من اللاعبين. نملك 18 لاعبا حاليا وبالتالي ليس بإمكاننا أن نبيع أيا منهم".



ولم يشارك بالوتيلي أساسيا في تشكيلة سيتي منذ خروجه من الشوط الثاني لمباراة الديربي أمام يونايتد، والتي خسرها فريقه على أرضه 2-3 في التاسع من ديسمبر الماضي/كانون الأول، ما عزز الشائعات حول مستقبل اللاعب الإيطالي الذي دفع الـ"سيتيزينس" 24 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه من إنتر ميلان عام 2010، وإمكانية انتقاله إلى ميلان، الفريق الذي يشجعه منذ الصغر.