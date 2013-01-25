ميسي يُسجل لبرشلونة في كافة بطولات الموسم الحالي آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: دبي - آيات عبدالله

لا يزال نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي يعزف على وتر الإنجازات مع فريقه الكاتالوني، وهو يمارس هوايته المفضلة في هز شباك الخصوم من الفرق التي تقابلها كتيبة المدرب تيتو فيلانوفا.



وكشفت أحدث إحصائية حول ميسي، أن النجم الأرجنتيني تمكن هذا الموسم من تسجيل الأهداف في كافة البطولات التي يشارك فيها فريقه برشلونة، والمتمثلة في الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، دوري أبطال أوروبا و كأس السوبر الإسبانية.



وأحرز ميسي هذا الموسم 39 هدفا كان آخرها في بطولة كأس ملك إسبانيا حين سجل الهدف الرابع لفريقه أمام مضيفه ملقة، ليلة الخميس، ليفوز برشلونة 4-2 ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك، ويضرب موعدا مع غريمه الأزلي ريال مدريد في مباراتي كلاسيكو منتظر لعشاق الساحرة المستديرة.



وافتتح ميسي مسيرته التهديفية مع بداية الموسم بهدفين في مرمى ريال سوسيداد الذي انهزم من برشلونة بخمسة أهداف لهدف، ليواصل تسجيله للهدف تلو الآخر، رافعا رصيده حتى الجولة الماضية من الدوري الإسباني إلى 29 هدفا في صدارة لائحة هدافي الليغا.



وفي كاس السوبر الإسبانية، نجح ميسي في هز شباك الغريم التقليدي ريال مدريد، حين سجل هدفين لبرشلونة جاءا في مباراتي الذهاب والإياب للسوبر.



وفي بطولة الكأس، سجل ميسي أربعة أهداف منها تسجيله هدفين في قرطبة، ومثلهما في ملقة.



وواصل ميسي مسيرته التهديفية، بخمسة أهداف في دوري أبطال أوروبا، من بينها أربعة في شباك سبارتاك موسكو، والخامس في شباك سلتيك الأسكتلندي، في حين لم يتمكن من التسجيل في مرمى بنفيكا في مباريات دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.



وكان ميسي قد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الرابعة على التوالي، ليصبح أول لاعب في العالم ينال هذا اللقب أربع مرات مجتمعة أو متتالية، حيث لا يزال يفصله عن لقب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم سوى رفع كأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني.



وشهد العام 2012 فوز ميسي بلقب هداف العالم للمرة الثانية على التوالي، بعدما سجل خلال العام الماضي 25 هدفا بواقع 12 هدفا دوليا مع منتخب الأرجنتين و13 هدفا مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا.



وقبل ذلك، حطم ميسي الرقم القياسي للألماني جيرد مولر (صاحب 85 هدفا عام 1972) رافعا رصيده إلى (91 هدفا) كأكثر لاعب يسجل أهدافا في عام واحد.