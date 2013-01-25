نجوم برشلونة يساندون إيكر كاسياس آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: غزة - محمود زقوت

قدّم لاعبو برشلونة دعمهم الكامل لقائد ريال مدريد الحارس إيكر كاسياس، بعد الإصابة التي تعرض لها إثر اصطدامه بزميله المدافع ألفارو أربيلوا خلال مباراة فريقه أمام بلنسية في كأس إسبانيا الثلاثاء الماضي.



وطبقاً لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فقد عبر العديد من نجوم نادي برشلونة لكرة القدم، اليوم الجمعة 25 يناير/كانون الثاني، عن مؤازرتهم لزميلهم بالمنتخب الإسباني وحارس مرمى ريال مدريد إيكر كاسياس الذي تعرض لكسر في يده اليسرى خلال مباراة فريقه ضد بلنسية؛ وذلك قبل دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة في يده اليسرى في مستشفى "بيتا ماريا آنا".



وسيقضي كاسياس الليلة تحت الملاحظة بعد إجرائه الجراحة على أن يغادر المستشفى غداً السبت.



وأبدى تشافي هيرنانديز قلقه حيال الإصابة التي تعرض لها إيكر كاسياس، لافتاً إلى أنه يشعر بشعورٍ سيئ من أجله، واصفاً زميله بالمنتخب بروح النادي الملكي.



وأشار تشافي إلى مدى تأثير غياب إيكر كاسياس عن ريال مدريد خلال مباراتي الكلاسيكو المقبلتين واللتين ستجريان ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، مؤكداً بأن غياب كاسياس عن صفوف الريال في الكلاسيكو سيكون له التأثيرالأكبر على حظوظ النادي الملكي في التأهل للمباراة النهائية، خاصة وأنه القائد الملهم للفريق والمنتخب الإسباني.



واتفق قلب دفاع النادي الكاتالوني جيرارد بيكيه مع زميله تشافي مؤكداً بأن غياب كاسياس سيؤثر بشكل كبيرعلى معنويات الفريق الملكي، لاسيما وأنه القائد الأول في ريال مدريد، كما أنه يلعب هناك مند سنوات عديدة وقد أبان عن مميزات كثيرة.



واستدرك بيكيه قائلاً: "حديثي هذا لا ينتقص من مستوى الحارس الاحتياطي للريال أنطونيو آدان الذي أعتبره حارساً عظيماً، لكن لأن الفريق الملكي سيكون من دون قائده".



من جانبه، ذكر متوسط الميدان الفريق الكاتالوني سيرجيو بوسكيتس بأنه وزملاءه قد قاموا بإرسال رسائل تشجيعية إلى حارس ريال مدريد والمنتخب الإسباني إيكر كاسياس، مشيراً إلى أن المبادرة في بادئ الأمر قد جاءت من تشافي وبويول وذلك لتشجيع كاسياس قبل دخوله لغرفة العمليات لإجراء جراحة، " أرسلنا رسالة إلى كاسياس ونتمنى له الشفاء العاجل".



بدوره، تمنى صانع ألعاب برشلونة والمنتخب الإسباني أندريس إنييستا السلامة لزميله بالمنتخب إيكر كاسياس، وذلك من أجل العودة إلى فريقه ومن أجل العودة إلى منتخب بلاده في الفترة المقبلة.



هذا وتلقى نادي ريال مدريد ضربة موجعة بعد إصابة قائد المنتخب الإسباني، خاصة وأنها جاءت في توقيت صعب بالنسبة لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو، الذي يتعين عليه خوض لقاء الذهاب للدور قبل النهائي لبطولة كأس الملك، على الأرجح أمام غريمه الأزلي برشلونة في الأسبوع المقبل، كما سيخوض فريق العاصمة الإسبانية في الثالث عشر من شهر فبراير/شباط المقبل، مواجهة الذهاب لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي.