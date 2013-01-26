ريال مدريد يضم دييغو لوبيز حارس إشبيلية لتعويض غياب كاسياس آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه تعاقد مع حارس المرمى دييغو لوبيز من فريق إشبيلية الإسباني لتعويض غياب الحارس الأساسي إيكر كاسياس الذي سيغيب عن صفوف الفريق لمدة شهرين.



وبدأ لوبيز (31 عاماً) مسيرته في ريال مدريد قبل الانتقال لـ"فياريال" ومنه إلى إشبيلية، كما خاض اللاعب مباراة دولية مع المنتخب الإسباني في 2009.



وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن المقابل المالي للصفقة بلغ 3.5 مليون يورو (4.7مليون دولار).



وأعلن ريال مدريد أمس الجمعة أن كاسياس أجرى جراحة في إصبعه المكسورة باليد اليسرى.



وأصيب كاسياس (31 عاماً) بكسر في إحدى أصابع اليد اليسرى خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه 1/1 مع بلنسية يوم الأربعاء الماضي بدور الثمانية لكأس ملك إسبانيا.



وأجرى كاسياس الجراحة أمس الجمعة في مستشفى "بياتا ماريا أنا" في العاصمة مدريد، ويقضي الليلة تحت الملاحظة على أن يغادر المستشفى صباح السبت.



وكان أمل الريال في البداية هو أن يحتاج كاسياس لشهر واحد فقط للعلاج، ولكن التوقعات حالياً تشير إلى أنه سيغيب عن صفوف الفريق لمدة ثلاثة أشهر.



وبذلك، يغيب كاسياس عن صفوف الريال في مباراتيه أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، كما يغيب عن صفوف المنتخب الإسباني في مباراتيه أمام فنلندا وفرنسا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.



كما يفتقد الريال جهود كاسياس في مواجهته الصعبة أمام برشلونة بالدور قبل النهائي في كأس ملك إسبانيا.



وقال تشافي هيرنانديز، صانع ألعاب برشلونة والمنتخب الإسباني "إنه (كاسياس) قلب ريال مدريد وقائد الفريق. غيابه سيؤثر في الريال والمنتخب الإسباني لأنه جزء مهم من الفريقين".



وأعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للريال عن ثقته في الحارس الاحتياطي أنطونيو أدان الذي قال أمس "إنني مستعد للعب وأحظى بمساندة المدرب. ما حدث لإيكر (كاسياس) أمر محزن، ولكنها كرة القدم".



ورغم ذلك، حرص الريال على التعاقد مع حارس مرمى جديد قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية.



وبرز من بين المرشحين، حسبما أشارت التقارير الإعلامية، كل من جوليو سيزار (كوينز بارك رينجرز الإنكليزي) وهوجو لوريس (ليون الفرنسي) وأندريس (أوساسونا الإسباني) وروبرتو (ريال سرقسطة الإسباني) وميجيل مويا (خيتافي الإسباني)، ولكن الريال تعاقد مع لوبيز من إشبيلية.