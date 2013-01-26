كأس إنكلترا أرسنال يرافق اليونايتد إلى دور الـ 16 آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04 المصدر: لندن - د ب أ

لحق قطبا مدينة مانشستر بقافلة المتأهلين إلى دور الستة عشر في مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي بعدما حقق كل منهما الفوز، اليوم السبت، في مباراته بدور الـ32 للمسابقة.



وسجل المهاجم المكسيكي الدولي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو هدفين ليقود مانشستر يونايتد إلى فوز ساحق 4/1 على ضيفه فولهام.



وأحرز مانشستر يونايتد أهدافه الأربعة حتى قبل أن يحرز فولهام هدف حفظ ماء الوجه.



وسجل لمانشستر يونايتد كل من رايان جيجز وواين روني في الدقيقتين الثالثة من ضربة جزاء و50، ثم أضاف تشيتشاريتو الهدفين آخرين في الدقيقتين 52 و66، بينما سجل آرون هيوز هدف فولهام الوحيد في الدقيقة 77.



كما سجل المدافع الأرجنتيني بابلو زاباليتا هدفا قاتلا قاد به مانشستر سيتي للفوز على ملعب ستوك سيتي 1/صفر.



وحرمت العارضة الجناح الإسباني لمانشستر سيتي ديفيد سيلفا من تسجيل هدف محقق في الدقيقة 20، ولكن خلاف ذلك افتقد الفريق إلى القدرة على الابداع على مدار شوطي المباراة.



وافتقد سيتي إلى جهود قائده البلجيكي فينسنت كومباني بسبب الإصابة في الفخذ بعد مرور نصف ساعة من المباراة.



وبدا أن المباراة في طريقها للنهاية بتعادل الفريقين سلبيا، ولكن زاباليتا تمكن من خطف هدف الفوز القاتل قبل خمس دقائق على النهاية بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة رائعة من المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز فشل مدافعو ستوك في تشتيتها، ليستخلص زاباليتا الكرة ويسدد بسهولة في الشباك.



وتأهل أرسنال إلى دور الستة عشر أيضا بعد فوز عصيب على ملعب برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وتقدم المهاجم الفرنسي الدولي اوليفيه جيرو بهدف لأرسنال في الدقيقة 17 ثم أدرك أشلي بارنس التعادل لبرايتون في الدقيقة 34.



ولكن اوليفيه أضاف الهدف الثاني له وللمدفعجية في الدقيقة 57.. وبعدها بخمس دقائق فقط أدرك المهاجم الأرجنتيني خوسيه ليوناردو أولا التعادل لأصحاب الأرض.



وقبل ثلاث دقائق على نهاية المباراة خطف ثيو والكوت هدف الفوز القاتل لأرسنال.



وفجر فريق ميلتون كينز داونز المنافس بدوري الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل وسحق كوينز بارك رينجرز المنافس بالدوري الممتاز في عقر داره بأربعة أهداف مقابل هدفين.



وسجل ارماند تراوري لاعب كوينز بارك هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه ليمنح ميلتون التقدم بهد نظيف في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.



وتكفل ريان لوي وريان هارلي ودارين بيتر بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى لميلتون.. بينما أحرز جاى بوثرويد وفابيو دا سيلفا هدفي كوينز بارك.



وتغلب إيفرتون على ملعب مضيفه بولتون بهدفين مقابل هدف.



وتقدم ستيفين بينار بهدف لإيفرتون في الدقيقة 18 ثم تعادل مارفيل سورديل لبولتون في الدقيقة 27 ولكن جون هاتينغا خطف هدف الفوز لإيفرتون في الوقت بدل الضائع للمباراة.



وسحق ريدينغ ضيفه شيفيلد يونايتد بأربعة أهداف نظيفة حملت توقيع ستيفن هانت (هدفين) وميكيلي ليجتيرود وجارات مكليارى.



وفاز ويغان على ملعب ماكليسفيلد تاون المنافس بدوري الدرجة الرابعة بهدف نظيف سجله خوردي جوميز من ضربة جزاء.



وأطاح ليوتن تاون المنافس بدوري الدرجة الرابعة بمضيفه نورويتش سيتي بهدف نظيف سجله سكوت رينديل في الدقيقة 80.



وفي باقي المباريات فاز بلاكبيرن على ملعب ديربي كاونتي 3/صفر وبارنسلي على هال سيتي 1/صفر وتعادل ميدلسبره مع ألدرشوت تاون 1/1 وهيديرسفيلد تاون مع ليستر سيتي 1/1.



وتنص لوائح البطولة على أن المباريات التي تنتهي بالتعادل يتم إعادتها في موعد لاحق على ملعب الفريق المنافس.