مدرب إنكليزي يعرف قرار إقالته من برنامج تلفزيوني آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: دبي - آيات عبد الله

فوجئ الإنكليزي نايجل ادكينز، المدير الفني لفريق ساوثامبتون، أحد فرق الدوري الإنكليزي الممتاز بقرار إقالته من تدريب الفريق أثناء متابعته برنامجاً تلفزيونياً رياضياً.



وكشفت تقارير صحافية إنكليزية أن ادكينز الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي لم يكن يعلم بهذا الأمر، قبل أن يشاهد تقريراً في برنامج تلفزيوني يتعرض لقرار إقالته، وتعيين المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو بدلاً منه.



واكتملت فصول هذه الحادثة، حين تلقى ادكينز اتصالاً من النادي يؤكد صحة ما ذكره البرنامج التلفزيوني، وذلك بعد دقائق من الإعلان عن الإقالة في البرنامج التلفزيوني.



وتعرض نادي ساوثامبتون للعديد من الانتقادات بسبب قراره هذا الذي لم يكن في محله، حيث وصفته وسائل الإعلام البريطانية بأنه قرار ينم عن عدم احترافية، وقلة احترام للمدربين.



في حين كان السير أليكس فيرغسون، المدير الفني لمانشستر يوناتيد، أكثر قسوة، حين انتقد إدارة النادي بطريقة إقالتها لادكينز ووصف قرار إقالته بالجنون، مؤكداً في الوقت ذاته أن ادكينز تعرض لظلم كبير وليس من العدل أن تتم الإطاحة به في هذا التوقيت.



وبرر النادي الإنكليزي قرار إقالته بسبب النتائج السيئة التي يقدمها الفريق تحت قيادة ادكينز، كونه لم يحقق الفوز سوى في مباراتين من آخر عشر مباريات خاضها الفريق الذي يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 23 نقطة.



وكان بوكتينيو المدرب الجديد لساوثامبتون قد قاد الفريق السبت الماضي في أول مباراة له، حيث انتهت بالتعادل السلبي أمام ايفرتون، ليحقق الفريق التعادل الثامن له هذا الموسم، مقابل خمسة انتصارات، وخسارة في عشر مباريات.



والغريب في الأمر أن قرار التعاقد مع بوكتينيو جاء بعد شهرين فقط من إقالته من تدريب فريق إسبانيول الذي يتذيل ترتيب الدوري الإسباني، الأمر الذي أثار حفيظة جماهير ساوثامبتون بعد هذا القرار لما يملكه ادكينز من محبة وتفاعل من قبل أنصار النادي الذين أعلنوا استياءهم من طريقة وقرار إبعاده عن الفريق.



وكان ادكينز قد تولى تدريب ساوثامبتون قبل نحو عامين ونصف العام، وعرف عنه حنكته في إدارة المباريات وفريقه بالذات حين نجح في قيادته للصعود للدوري الإنكليزي الممتاز.