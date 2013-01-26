هدف التونسي المساكني في الجزائر الأجمل في العالم آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: دبي – إبراهيم عمر

تبوأ هدف التونس يوسف المساكني في شباك المنتخب الجزاري في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، قائمة أجمل أهداف الأسبوع في العالم، طبقاً لاستفتاء موقع "تي في غول" العالمي، متفوقاً بذلك على مجموعة من الأهداف الرائعة، والتي سُجلت في أبرز البطولات الأوروبية واللاتينية.



ويتصدر هدف المساكني قائمة أهداف الأسبوع بفارق كبير من الأصوات عن هدف الفرنسي بول بوغبا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي في أودينيزي، إذ صوّت نحو 55 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء لمصلحة هدف اللاعب التونسي، مقابل 16 بالمئة فقط لبوغبا.



وجاء هدف المساكني بطريقة فنية رائعة حينما راوغ أكثر من مدافع جزائري وصوّب الكرة من خارج منطقة الجزاء في مرمى الحارس وهاب رايس مبولحي، الذي لم يجد عقب المباراة بُداً من الإشادة بالهدف والتأكيد على أنه استمتع كثيراً حينما شاهده على شاشات التلفزيون فيما بعد.



ولم تكن قيمة الهدف في جماليته فحسب، بل في أهميته البالغة لمنتخب "نسور قرطاج" حيث جاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع، وفي حين كانت الأفضلية للمنتخب الجزائري، ليحرم بواسطته "الخُضر" من الخروج ولو بنقطة يتيمة من لقاء الجارين العربيين.



ووجد هدف المساكني التقدير اللازم من المشاركين في استفتاء الموقع العالمي المتخصص في رصد أجمل الأهداف في العالم وإجراء تصويت أسبوعي لاختيار أكثرها جمالاً، وذلك على الرغم من أن قائمة الأهداف العشرة المرشّحة احتوت على أهداف في غاية الروعة.



وبعد هدفا المساكني وبوغبا، وقع اختيار المشاركين في المركز الثالث على هدف الإسباني سانتي كازورلا لاعب أرسنال الإنكليزي في مرمى وست هام، فيما جاء هدف السنغالي مامي بيرام ضيوف مهاجم هانوفر الألماني في شباك شالكة رابعاً، وتبعه هدف جيامباولو باتزيني لاعب ميلان الإيطالي في مرمى بولونيا.



ومن الجدير بالذكر أن التونسي يوسف المساكني هو اللاعب العربي الأغلى على الإطلاق، إذ انتقل العام الماضي من الترجي التونسي للخويا القطري في صفقة بلغت قيمتها المادية نحو 15 مليون يورو، وقد حامت الشكوك حول إمكانية مشاركته في البطولة الإفريقية بسبب الإصابة.